Öğrencilerin kültür gezisi renkli görüntülere sahne oldu
BAYBURT - Bayburt'ta Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde farklı memleketlerden üniversite okumaya gelen üniversite öğrencilerine Bayburt kültürü tanıtıldı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından öğrenciler için gezi düzenlendi. Düzenlenen gezi renkli görüntülere sahne olurken, öğrenciler hem yeni şeyler öğrendiler, hem de gün sonunda halayla, horonla keyifli vakit geçirip, eğlendiler.
Farklı kültürlerde yetişen öğrenciler, Bayburt'un tarihi mekanlarıyla, kültür miraslarıyla yakından tanıştılar. Keyifli bir gün geçiren öğrenciler hem yeni bir kültürle tanıştılar hem de etkinliğin sonunda halaylar çekerek, oyunlar oynayarak enerjilerini attılar. Yer yer renkli görüntülere sahne olan gezide, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, öğrencilere bilgiler vererek, bilgilendirme faaliyetinde bulundu.
İlk önce Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Yukarıkırzı köyünde bulunan Şehit Kadınlar İffet Anıtı'na götürülen öğrenciler, Ermeni çetelerinin zulmüne uğrayan, saldırılar karşısında su kuyularına kendilerini atarak şehit olan kadınların hikayelerini İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu'ndan dinlediler. Duygusal anların yaşandığı Şehit Kadınlar İffet Anıtı gezisinde, öğrenciler şehit kadınlar için gözyaşı döküp, dualar ettiler. Buranın ardından Aydıntepe Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerini ziyaret eden öğrenciler, kadınların yaptığı yöresel ürünleri incelediler. Aydıntepeli kadınların el emeklerini ilgiyle inceleyen öğrenciler kadınlardan ürünlerin yapılması aşamasında bilgi aldılar. Kabartma halıları, seramik ve el sanatı ürünleri beğenen öğrenciler, tezgah başına geçtiler, halı dokuyup, örgü ördüler. Usta öğreticilerin yardımıyla halı dokuyup, örgü ören, el işlemesi yapan öğrenciler, kadınların işinin zor olduğunu söyleyerek, kolaylıklar dilediler.
Çiğdemlik köyündeki Hasan Erkovan Kültür Evi ve Ballıkaya köyündeki Ömer Keleş Kültür Evi ziyaretiyle son bulan gezi programında öğrenciler, Bayburt'ta geçmiş dönemlerde kullanılan eski eşyaları kültür evinde incelediler. Birbirinden farklı sayısız antika eşyayı inceleyen öğrenciler Hasan Erkovan ve Ömer Keleş'ten eşyalar hakkında bilgi aldılar. Eşyaların tarihlerini merak eden öğrenciler, Erkovan ve Keleş'le geçmişe dair konuşmalar yapıp, sohbet ettiler. Böylesi kültür evleriyle ilk kez tanışan öğrenciler, kültür dolu bir gün geçirdiklerini, geziden keyif aldıklarını ifade ettiler.
Dolu dolu bir gün geçirdiğini, Bayburt insanının misafirperver olduğunu söyleyen Şeyma Karadaş isimli öğrenci, "Bugün grubumuza atılan mesaj sonrasında arkadaşlarımızla beraber bu geziye katılmaya karar verdik. Son sınıfız, mezun olacağız ve okuduğumuz şehrin ilçelerini, köylerini hiç görmemiştik. Aslında böyle büyük çaplı bir gezi olacağını, köyleri gezeceğimizi düşünmemiştik. O yüzden ben ve arkadaşlarım köyleri çok beğendik, geziden memnun kaldık. Yukarı Kırzı köyünü dolandık, İffetli Kadınlar Anıtı'nı ziyaret ettik. Çiğdemlik köyüne geldik, muhtarımız bizi çok güzel ağırladı, köy kahvaltısı ikramında bulundu. Halkla iç içe sohbetler ettik, bakkal amca çok sevimliydi, bize çiçekler verdi, fotoğrafını çekmemize izin verdi. Grubumuzda farklı bölümden insanlar, arkadaşlarımız var. Fotoğrafçılık bölümünde okuyan arkadaşlarımız çok güzel kareler yakaladılar. Çok farklı bölümlerden arkadaşlarla çok keyifli vakit geçirdik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bence bu tarz etkinliklerin devamının gelmesi gerekiyor. Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin okuduğu şehri daha iyi tanıması adına böylesi gezilerin düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum" diyerek konuştu.
Öğrencilerin geziden memnun kaldıklarını, Bayburt kültürünü gezi sayesinde tanıdıklarını ve böylesi kültür gezilerini sıklıkla düzenleyeceklerini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu ise, "5 gün boyunca sürecek olan 15-22 Nisan Turizm Haftası programımız devam ediyor. Bugün de Çiğdemlik köyündeki Hasan amcamıza ait Hasan Erkovan Kültür Evi'nin konuğuyuz.
Hasan Erkovan Kültür Evi'nde Türk kültürünün, Anadolu kültürünün en büyük örneklerinden birini görüyoruz. Literatürde kırlangıç olan ancak Bayburt'ta kırman olarak bilinen tarihi evdeyiz, evi gezip eşyaları inceliyoruz. Hasan amca Almanya'dan emekli olmuş, doğduğu köye gelmiş, duygularıyla, hatıralarıyla başbaşa kalıp doğduğu köyde el sanatlarını, el yeteneğini icra ederek ahşaptan birçok hediyelik eşya yapıyor. Bu da turizm açısından bölgeyi zenginleştiriyor. Bayburt'a gelen kafileleri biz buralara getiriyoruz. Burada Hasan amcanın yapmış olduğu ürünleri inceliyorlar, mutlu oluyorlar. Ayrıca ziyaretçiler yöreye has tandır ekmeğini, tandır ketesini bölgenin meşhur olan peynirini, yağını tadıyorlar. Turizm destinasyonu açısından Hasan amcanın kültür evi bu bölgede önemli bir yer. O yüzden bugün de burada üniversite öğrencilerimizle birlikte Hasan amcayı ziyaret ettik. Öğrencilerimiz çok mutlu oldular. İnşallah buralar bundan sonra turizm açısından daha da elverişli olacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Kültür evi gezisi sonrası dönüş yoluna geçmeden önce son ses müzik açan öğrenciler, günün yorgunluğunu halay çekerek, horon teperek, misket oynayarak attılar.
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