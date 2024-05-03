Öğrencilerin projeleri görücüye çıktı - Son Dakika
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Yerel

Öğrencilerin projeleri görücüye çıktı

Ordu'nun Ünye ilçesi Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 4006 Bilim Fuarı'nda 85 öğrencinin araştırarak hazırladığı 19 proje görücüye çıktı. Öğrencilerin sergilediği projeler, öğrenciler ve öğretmenler tarafından yoğun ilgi gördü. Sergi, öğrencilerin araştırma ruhuna katkı sağladığı belirtildi.

03.05.2024 00:33
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Öğrencilerin projeleri görücüye çıktı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesi Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 4006 Bilim Fuarı'nda 85 öğrencinin araştırarak hazırladığı 19 proje görücüye çıktı. Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesinde 85 öğrenci ve 18 danışman öğretmenin nezaretinde hazırlanan projelerin sergilendiği alanda, 19 proje öğrenciler ve öğretmenler tarafından yoğun ilgi gördü.

"Her şeyden önce bu sergiler öğrencilerimizin araştırma ruhuna ciddi bir katkı sağlıyor"

Bilim sergisinde konuşan Ünye Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi Müdür Baş Yardımcısı Kenan Cebeci, "4006 Bilim Fuarı için 19 tane projeyle beraber okulda gayet güzel bir sergi ortaya çıkardık. Önceki yıllarda da benzer çalışmalarımız vardı ama bu yıl bir öncekine göre daha görünümlü şekilde ortaya çıktı. Bundan dolayı oldukça mutluyuz. İnşallah bu çalışmalarımız başarılı öğrencilerimizle beraber devamı gelecektir. Her şeyden önce bu bilimsel sergiler burada öğrencilerimizin araştırma ruhuna ciddi bir katkı sağlıyor. Öğrencilerimiz sunumlarıyla yapacakları bilimsel sergileri için ciddi bir araştırma yaptılar. Zaten amacımızda çocuklarımızın sorgulayarak ve araştırarak ortaya bilimsel bir çalışmanın ortaya çıkarılmasıydı. Bilim fuarımızda 85 öğrencilerimiz ile 18 öğretmenlerimiz görev aldı" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından bilim sergisinin açılışı Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, Ünye Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Yıldız, okul müdürleri ve öğretmenler tarafından yapılırken, sergiyi ise çok sayıda ilçede bulunan öğrenciler ziyaret etti.

Kaynak: İHA

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