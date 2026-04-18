Öğretmen Ayla Kara için mevlit okundu

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara için mevlit okutuldu.

Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 8 öğrenci hayatını kaybetmişti. Olayda yaralanan 8 öğrencinin ise tedavisi sürüyor.

Öğrencilerini korumak için kendisini siper ettiği öğrenilen matematik öğretmeni Ayla Kara için Onikişubat ilçesinde bulunan Binevler Taziye Evi'nde mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlanan programda öğretmen Ayla Kara için dualar edildi.

"Annem bizi gururlandırıyordu"

Öğretmen Ayla Kara'nın oğlu Furkan Kara, "Mevlit programımıza gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Türkiye şehidini yalnız bırakmadı. Sağ olsun tanıdığımız, tanımadığımız il dışından ve kendi şehrimizden birçok insan teşrif ettiler. Annem bizi gururlandırıyordu ve bugün bir kez daha annemin ne kadar çok sevenin olduğunu görmüş olduk ve bir kez daha gururlandık. Milletimizin ne kadar iyi bir millet olduğunu ve şehidine sahip çıktığını görmüş olduk. Katılan ve katılamayan uzaktan yakından herkesten Allah razı olsun" dedi.

Düzenlenen programa çok sayıda vatandaş ve Ayla Kara'nın yakınları katıldı.