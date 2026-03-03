Öğretmen Cinayeti Protesto Edildi - Son Dakika
Öğretmen Cinayeti Protesto Edildi

Öğretmen Cinayeti Protesto Edildi
03.03.2026 18:17
Tokat'ta öğretmen Fatma Nur Çelik'in öldürülmesi sonrası eğitim sendikaları okul güvenliğine dikkat çekti.

Savaş Kalkan

(TOKAT) - İstanbul'da öğretmen Fatma Nur Çelik'in bir öğrencisi tarafından okul içerisinde katledilmesi, Tokat'ta da öğretmenlerin tepkisine yol açtı. Şehirdeki eğitim sendikalarının ortak açıklamasında, "Okullar savunmasız, öğretmenler hedefte" denildi.

İstanbul Çekmeköy'deki okulda, öğretmen Fatma Nur Çelik'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesi, bir başka öğretmen ile öğrencinin ise yaralanması Tokat'ta da protesto edildi. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen Eğitim İş, Hürriyetçi Eğitim Sen ve Eğitim Sen temsilcileri, ortak basın açıklamasıyla okullardaki güvenlik zafiyetine ve artan şiddete dikkati çekti.

Eğitim İş Tokat Şube Başkanı Fatih Yüce, yaptığı açıklamada, cinayetin işlendiği yerin bir "eğitim yuvası" olduğuna işaret etti. Uzun süredir okula gelmeyen bir öğrencinin elini kolunu sallayarak içeri girebilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Yüce, "Alışveriş merkezlerine kesici aletle girilemezken, okullara rahatlıkla girilebiliyor. Bu bir tesadüf değil, yönetim zaafıdır. Rehberlik görüşmeleri yapılmış, tutanaklar tutulmuş, tedavi süreci bilinen bir öğrenciye karşı neden önlem alınmadı? Bu bir ihmal zinciridir" dedi.

Hürriyetçi Eğitim Sen Tokat Şube Başkanı Seyfi Karlı ise, "Eğitim kurumları alarm veriyor. Öğretmenler korunmuyor, adeta kaderine terk ediliyor. Artık her okulda etkin ve sürekli bir güvenlik sistemi kurulması devletin asli görevidir" diye konuştu.

Eğitim Sen Tokat Şube Başkanı Ercan Özel ise eğitimcilerin taleplerini şu cümlelerle sıraladı:

"Her okulda yeterli sayıda rehberlik ve psikolojik danışman görevlendirilmeli. Risk altındaki öğrenciler için özel destek programları uygulanmalı. Şiddeti önlemeye dönük bağlayıcı bir ulusal eylem planı hazırlanmalı. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete karşı ağır yaptırımlar getirilmeli. Bu saldırıda ihmali olan tüm yetkililer tespit edilerek hesap sorulmalı."

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Şiddet, Tokat, Yerel, Son Dakika

