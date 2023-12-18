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Öğretmen cinsel taciz suçlamasından beraat etti - Son Dakika
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Öğretmen cinsel taciz suçlamasından beraat etti

Muğla Menteşe'deki Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencisine 'cinsel taciz' ile suçlanan beden eğitimi öğretmeni A.Ş.'nin yargılandığı davada karar çıktı. Tutuksuz yargılanan öğretmen beraat etti.

Öğretmen cinsel taciz suçlamasından beraat etti
18.12.2023 - 16:40,  Güncelleme: 16:52
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ESMA TURAN

Muğla Menteşe'deki Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencisine 'cinsel taciz' ile suçlanan beden eğitimi öğretmeni A.Ş.'nin yargılandığı davada karar çıktı. Tutuksuz yargılanan öğretmen beraat etti.

Menteşe Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan bir öğrencinin ailesi, geçen mayıs ayında beden eğitimi öğretmeni A.Ş.'nin kızlarına 'cinsel tacizde' bulunduğu iddiasıyla ilgili makamlara şikayette bulundu. 14 Aralık'ta yapılan 6. duruşmada mahkeme, tutuksuz yargılanan A.Ş.'nin beraatine karar verdi.

HALÜSİNASYON GÖRDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Açılan davanın ilk duruşması Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 18 Ekim'de yapılmıştı. İlk duruşmada sanık A.Ş., suçlamaları kabul etmedi ve öğrencinin bir dönem antidepresan ilaç kullandığını, bu yüzden halüsinasyonlar görebileceğini iddia etti. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan ilaçların ne olduğu ve yan etkilerinin ne olacağının tespitine ilişkin rapor istedi. Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor geldi. Raporda, öğrencide herhangi bir akıl sağlığı veya zeka geriliği saptanmadığına, kullandığı ilaçların halisünasyon yapmasının beklenmediğine ve öğrencinin olayla ilgili beyanlarına itibar edilebileceği kaydedildi.

Davanın 21 Aralık 2022'de Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan beşinci duruşmasında mahkeme, sanığa TCK'nın 103. maddesi kapsamında ek savunma vermesi, Adli Tıp Kurumu raporu ile ilgili beyanda bulunması ve savcıya da mütalaasını vermesi için süre tanıyarak duruşmayı 14 Aralık'a ertelemişti. 14 Aralık'ta yapılan altıncı duruşmada karar çıktı. Mahkeme, tutuksuz yargılanan A.Ş.'nin beraatine karar verdi. Kararın gerekçesinin ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA
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