Öğretmen Fedai Altun'un Adı Beylikdüzü'nde Yaşayacak

Beylikdüzü Belediyesi, atama beklerken çalıştığı inşaatta elektrik trafosu boyadığı sırada akıma kapılarak hayatını kaybeden öğretmen Fedai Altun'u unutmadı. Kavaklı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan "Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Tesisi" ve "Eda Erdem Atatürk'ün Kızları Spor Kütüphanesi" düzenlenen törenle hizmete açıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Spor tesisimize Fedai öğretmenimizin adını koymamızdaki amaç onun anısını yaşatmak ve ülkemizde yaşanan sorunlara çözüm bulunması için farkındalık oluşturmak" dedi.
Beylikdüzü Belediyesi, gençleri spora yönlendirmek için ilçeye kazandırdığı spor tesislerine bir yenisini daha ekledi. Atanamadığı için inşaatlarda çalışmak zorunda kalan ve çalıştığı inşaatta elektrik trafosu boyadığı sırada akıma kapılarak hayatını kaybeden öğretmen Fedai Altun'un adının verildiği "Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Tesisi" ile A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın adının verildiği "Eda Erdem Dündar Atatürk'ün Kızları Spor Kütüphanesi" düzenlenen törenle Beylikdüzü halkının hizmetine açıldı.
Tesisin açılışına; Başkan Çalık, CHP Parti Meclis Üyesi Mahir Yüksel, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş, CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı ve Eğitim SEN kurucu Başkanı Yıldırım Kaya ile Fedai Altun'un amcası Halit Altun ve dayısı Nedim Sağlam ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Çalık, çocukların ve gençlerin hayallerinin çalınmadığı, gencecik evlatların hayattan koparılmadığı bir Türkiye'yi inşa etmek için çalıştıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Hayal kurmak, bir şeyleri değiştirmek, ilerlemek ve daha iyi bir gelecek inşa etmek için ilk adımdır. Hayallerimizin gerçek olacağına inandığımızda, daha cesur ve kararlı oluruz. Fedai Öğretmen, 'En son neyinizi kaybettiniz' sorusuna, 'Hayallerimi' diye cevap vermişti. Bu cevap beni çok derinden etkilemişti. Fedai Altun öğrencileriyle buluşmak isteyen gencecik bir beden eğitimi öğretmeniydi, ancak ataması yapılmadı. Spor tesisimize Fedai öğretmenimizin adını koymamızdaki amaç onun anısını yaşatmak ve ülkemizde yaşanan sorunlara çözüm bulunması için farkındalık oluşturmak. Bu kente kazandırdığımız 252 projenin tamamının dayandığı bir felsefi temel var. Tüm projelerimiz bir fikrin uzantıları aslında. O fikirde şu; Beylikdüzü'nü, herkesin kendini sosyal, siyasal, kültürel ve sanatsal olarak geliştirebileceği, yeniden üretebildiği bir kent haline getirebilmek.
Türkiye'nin adını altın harflerle yazdıran Eda Erdem kaptanlığındaki Voleybol A Milli Kadın Takımı'mızın ismini spor kütüphanemize verdik. Spor tarihi, antrenman teknikleri, spor psikolojisi ve daha birçok konuda kitaplar olan bu kütüphanemizi en iyi şekilde kullanacağınızı biliyorum. 'Eda Erdem Atatürk'ün Kızları Spor Kütüphanesi' sadece sporcularımıza değil, spora ilgisi olan herkes için açık olacak. Ülkemize yaşattıkları birbirinden değerli şampiyonluklar için Voleybol A Milli Kadın Takımı'mıza bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Fedai Altun Kapalı Spor Tesisi ve Eda Erdem Atatürk'ün Kızları Spor Kütüphanesi'nin tüm kentimize hayırlı olmasını diliyorum."
CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı ve Eğitim Sen Kurucu Başkanı Yıldırım Kaya ise Fedai Altun'un Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetinde yeni nesilleri yetiştirmek için çaba sarf ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Türkiye, Beylikdüzü Belediye Başkanı'yla ne kadar gurur duysa azdır. Yapılan açılış iki yüz elli açılışın değil iki yüz ellisi, belki iki yüz elli bin açılışa bedel. Bugün Türkiye'nin dört bir yanından atanmayan öğretmenler gözyaşı döküyorlar ve sizleri ayakta alkışlıyorlar. Bana yazdılar. Biz de gelmek istiyoruz ama kürsüye çıkıp konuşamıyoruz. Çünkü korkuyoruz. Mülakatta eleniriz diye korkuyoruz. Ama bilin ki biz Mehmet Murat Çalık'ın bu yaptığını evimizin bir köşesinde utanarak, ağlayarak takip ediyoruz kendisiyle gurur duyuyoruz. Atanmayan öğretmenlerin sesi oldunuz. Atanmayan öğretmenlerin sözü oldunuz. Bu ses, bu söz Beylikdüzü'nde kalmayacak, İstanbul'da kalmayacak, Türkiye'nin dört bir yanına dağılacak."
Öğretmen Fedai Altun'un amcası Halit Altun ve Dayısı Nedim Sağlam da açılış töreninde tesisin hayırlı olmasını dileyerek Çalık'a teşekkürlerini iletti.
Açılışın ardından ise Başkan Çalık ve beraberindeki heyet, spor tesisini gezerek Bizimkent Spor Kulübü Midi Kız Voleybol Takımı ile Sevim Çuhadaroğlu Ortaokulu Voleybol Takımı arasında yapılan voleybol maçını izledi.
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