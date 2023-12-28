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Öğretmen Meltem Memiş'in MS Hastalığıyla Mücadelesi - Son Dakika
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Öğretmen Meltem Memiş'in MS Hastalığıyla Mücadelesi

Manisa'nın Kula ilçesinde yaşamını yitiren öğretmen Meltem Memiş'in, uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. Eşi Mehmet Memiş'in sosyal medya paylaşımı ise büyük üzüntü yarattı.

Öğretmen Meltem Memiş\'in MS Hastalığıyla Mücadelesi
28.12.2023 - 17:16,
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Manisa'nın Kula ilçesinde 4 katlı binanın en üst katındaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren 35 yaşındaki öğretmen Meltem Memiş ile kendisi gibi öğretmen olan eşi Mehmet Memiş'in hikayesi yürekleri dağladı. Talihsiz olay sonucu yaşamını yitiren Meltem öğretmenin, uzun yıllardır bağışıklık ve sinir sistemine doğrudan etki ederek duyu ve denge sorununu ortaya çıkaran MS (Multiple Skleroz) hastalığı ile mücadele ettiği öğrenildi. Eşini kaybetmenin acısını yaşayan öğretmen Mehmet Memiş'in sosyal medya paylaşımı ise Kula'yı yasa boğdu.

Önceki gün Kula ilçesine bağlı Seyitali Mahallesi'ndeki 4 katlı Güvercinlik Apartmanı'nın en üst katındaki evlerinin penceresinden beton zemine düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan ilkokul öğretmeni Meltem Memiş'in vefatı, eğitim camiasını yasa boğmuştu. İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen öğretmen Memiş'in yapılan otopsisinin ardından memleketi İstanbul'da toprağa verildiği öğrenilirken, talihsiz olayın yaşandığı esnada Meltem öğretmenin eşi Mehmet Memiş'in okulda olduğu, 5 yaşındaki çocuğunun ise evde olduğu öğrenildi. Meltem Memiş'in bir süre önce ayağında oluşan kırık sebebiyle raporlu olduğu öğrenildi.

Meltem öğretmenin vefatının ardından kendisi gibi öğretmen olan eşi Mehmet Memiş ile yaşam hikayesi yürekleri dağladı. Uzun süre önce bağışıklık sisteminin yanlışlıkla beyne ve sinirlere saldırması sonucu kol veya bacak hareketleri, görme, duyu ve denge sorunlarının yaşandığı merkezi sinir sisteminin kronik bir hastalığı olarak tanımlanan MS (Multiple Skleroz) hastalığına yakalandığı öğrenilen Meltem öğretmenin, uzun yıllardır bu hastalıkla mücadele ettiği ve bu sırada eğitim öğretime de katkı sağlamaya çalıştığı öğrenildi.

"Yükü ağır geldi, taşıyamadı"

Eşini kaybetmenin acısını yaşadığını belirterek sosyal medya hesabından paylaşım yapan öğretmen Mehmet Memiş, eşi Meltem öğretmenin hem eğitim gören çocuklara iyi bir öğretmen, hem de kendi çocuğuna iyi bir anne olabilmek için çok mücadele verdiğini ifade etti. Aynı süre zarfında eşinin hastalıkla mücadele ettiğini de dile getiren Mehmet Memiş, eşi ile fotoğrafının yer aldığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Ben can yoldaşımı, arkadaşımı kaybettim. Çok çekti hastalığından. Ama her zaman iyi olmaktan vazgeçmedi. İyi bir öğretmen, iyi bir anne, iyi bir eş olmaya çalıştı. Yükü ağır geldi, taşıyamadı. Bu dünyada çok zorluklar çekti, günahı vebali boynuma. Allah'ım mekanını cennet eylesin. Allah'ın huzurunda mutlu olsun kavuşuncaya kadar." - MANİSA

Kaynak: İHA
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