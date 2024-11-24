Öğretmen Sinan Aydın'a Vefa Ziyareti

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2 yıl önce hayatını kaybeden öğretmenin eşine Bilecik Valisi ve öğrencilerinden vefa ziyareti

BİLECİK - Bilecik Valisi Şefik Aygöl ile eşi Nazlı Aygöl, 2 yıl önce vefat eden öğretmen Sinan Aydın'ın eşi Meriç Aydın'a, merhum öğretmenin öğrencileri ve meslektaşlarıyla birlikte ziyaret gerçekleştirdi.

Sinan Öğretmen'in yalnızca mesleğiyle değil, topluma kattığı insani değerlerle de hafızalarda özel bir yer edindiğini belirten Vali Aygöl, Meriç Aydın'a sabır ve destek mesajlarını iletti. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, öğrenciler ve meslektaşları da Sinan Öğretmen'e duydukları özlemi dile getirdi.

Vali Aygöl, öğretmenlik mesleğinin toplumdaki önemine dikkat çekerek, "Sinan öğretmen gibi değerli eğitimcilerimiz, bizlere sadece bilgi değil, insanlık ve değerler mirası bırakıyor. Onları unutmamak bizim görevimiz" dedi.

Ziyaret, Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemini bir kez daha hatırlatırken, toplumun eğitimcilere olan minnettarlığını vurgulayan bir mesaj oldu.