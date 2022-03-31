Öğretmen ve velilerden anlamlı 'kan'panya - Son Dakika
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Öğretmen ve velilerden anlamlı 'kan'panya

31.03.2022 09:23
Öğretmen ve velilerden anlamlı 'kan'panya

Bursa'da bir ilkokul tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası, eğitimin sadece sınıflarda öğrencilere ders vermekten ibaret olmadığını gösterdi.

Bursa'da bir ilkokul tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası, eğitimin sadece sınıflarda öğrencilere ders vermekten ibaret olmadığını gösterdi. Öğretmenler organize etti, öğrenciler ailelerini ikna etti ve okul bahçesinde hem öğretmenler hem veliler Kızılay'a kan ve kök hücre bağışladı.

Bursa'nın Yıldırım İlçesi'ndeki Şehit Polis Bülent Aslan İlkokulu öğretmenleri Hayat Bilgisi derslerinde sık sık öğrencilerine anlattıkları kan bağışının önemini bu kez bizzat uygulamalı olarak gösterdi. Sınıf öğretmenlerinden Bülent Kıldan'ın koordinasyonunda okulda düzenlenen kan bağışı kampanyası öncesinde ilk olarak bu konuda minik öğrenciler bilinçlendirildi. Öğrenciler, öğretmenleri tarafından verilen el broşürleri ile ailelerini kan bağışına davet etti. Kızılay Mobil Kan Bağışı Aracının okul bahçesine gelmesiyle de kampanyanın startı verilmiş oldu. Okuldaki bir sınıf kan bağışı için düzenlenirken, Kızılay gönüllüsü öğretmen ve veliler kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Önceki yıllarda düzenledikleri kan bağışı kampanyasında bir arkadaşlarının bağışladığı kök hücrenin bir hasta ile uyum sağladığını ve hastaya donör olduğunu belirten Okul Müdür Yardımcısı Öner Çimen, bu yılki bağışlarla da birçok hastaya umut olmak istediklerini söyledi.

Kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğunu ve tek kaynağının ise insan olduğunu hatırlatan Kızılay Görevlisi Alime Toklu Ayaz da bu konudaki duyarlılıkları nedeniyle öğretmen ve velilere teşekkür etti. - BURSA

Öğretmen ve velilerden anlamlı 'kan'panya
Öğretmen ve velilerden anlamlı 'kan'panya
Öğretmen ve velilerden anlamlı 'kan'panya
Öğretmen ve velilerden anlamlı 'kan'panya
Öğretmen ve velilerden anlamlı 'kan'panya
Öğretmen ve velilerden anlamlı 'kan'panya
Öğretmen ve velilerden anlamlı 'kan'panya
Öğretmen ve velilerden anlamlı 'kan'panya

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Kan Bağışı, Öğretmen, Kızılay, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğretmen ve velilerden anlamlı 'kan'panya - Son Dakika


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