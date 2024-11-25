Öğretmenler Günü Kutlaması Sultanhisar\'da Gerçekleştirildi

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Öğretmenler günü programı bugün Sultanhisar Atça Muhsin Aksay Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa, Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, İlçe Jandarma Komutanı Bekir Göçmen, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Yörük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Yağcı, kurum müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları ve öğretmenler katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, şiirler, sinevizyon ve oratoryo sunumu yapıldı. Aday öğretmenlerin yemin töreni, emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesi verilmesi ve ödül töreni sonrası program sona erdi. - AYDIN