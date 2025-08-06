Öğretmenlerden Örnek Davranış: Kediyi Annesine Kavuşturdular

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, aracın motor bölmesine sıkışan yavru kediyi fark ederek kurtaran ve üç şehirlik yolculuğun ardından annesine kavuşturan öğretmenlerden Gülmehmet Yavuz, sergilediği örnek davranış dolayısıyla Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Güroymak'ta görev yapan öğretmen Gülmehmet Yavuz, meslektaşı Umut Karacar ve bir arkadaşıyla birlikte gerçekleştirdiği seyahat sırasında, araçlarının motor kısmından gelen miyavlama sesini fark etti. Aracı durduran öğretmenler, kediyi kendi imkanlarıyla çıkaramayınca aracı sanayiye götürdü. Burada yapılan dikkatli bir çalışmayla yavru kedi sağ salim kurtarıldı.

Ancak öğretmenlerin duyarlılığı bununla sınırlı kalmadı. Yavru kediyi yaşadığı bölgeden uzak bir noktaya bırakmak yerine yanlarına alan öğretmenler, Bitlis, Siirt ve Batman'ı kapsayan üç şehirlik yolculuk boyunca minik misafiri araçta taşıdı. Tatvan'a dönüşlerinde ise yavru kediyi annesine kavuşturarak takdir toplayan bir davranışa imza attılar.

Bu örnek davranıştan ötürü, olayın kahramanlarından olan Tatvan'da görevli Öğretmen Umut Karacar, Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer tarafından başarı belgesi ile ödüllendirilmişti.

Olayın bir diğer kahramanı Gülmehmet Yavuz da, Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun tarafından makamında kabul edildi. Örnek davranışa kayıtsız kalmayan Kaymakam Uzun, öğretmen Yavuz'a teşekkür ederek başarı belgesi takdim etti.

Belge takdiminde konuşan Kaymakam Uzun, "Bugün burada anlamı çok büyük bir olay vesilesiyle bir araya geldik. Gülmehmet hocamız ve arkadaşlarının sergilediği bu davranış, öğretmenliğin sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir hayat duruşu olduğunu hepimize hatırlattı. Hayvan sevgisi, merhamet, sorumluluk ve vicdan gibi değerleri taşıyan bu anlamlı hareket için hocamıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİTLİS