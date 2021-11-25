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Öğretmenleri Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın öğrencilik yıllarını anlattı - Son Dakika

Öğretmenleri Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın öğrencilik yıllarını anlattı

25.11.2021 15:41

Öğretmenleri Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın öğrencilik yıllarını anlattı Başkan Yazıcı, Tuzla Belediyesi Eğitim Birimlerindeki öğretmenler ile bir araya geldi Öğretmenler günü münasebetiyle düzenlenen programda Tuzla Belediyesi Eğitim Birimleri'nde kayıtlı öğretmenler, Tuzla...

Öğretmenleri Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın öğrencilik yıllarını anlattı

Başkan Yazıcı, Tuzla Belediyesi Eğitim Birimlerindeki öğretmenler ile bir araya geldi

İSTANBUL - Öğretmenler günü münasebetiyle düzenlenen programda Tuzla Belediyesi Eğitim Birimleri'nde kayıtlı öğretmenler, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın lise öğretmenlerinin de davetli olduğu programda 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı. Hizmetlerinden dolayı tüm öğretmenlere teşekkür eden Başkan Yazıcı, "Gelecekte nasıl bir hedef ve hangi limana gideceklerini belirlemiş öğrencilerin yelkenine rüzgar olmak için mücadele edeceğiz. Ben bu açıdan yaptığınız hizmetlerden dolayı sizlere yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Tuzla Belediyesi Eğitim Birimleri, Anne Çocuk Eğitim Merkezi, Bilgi Evleri, Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi, Sanat Merkezi ve Spor Akademileri öğretmenleri, Başkan Yazıcı ile yemekte buluştu. Başkan Yazıcı'nın eğitim hayatında gittiği Kartal Lisesi'nden öğretmenlerinin de katıldığı programda 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı. Başkan Yazıcı tarafından programa katılan her öğretmene içerisinde fincan takımı ve kahve olan hediye paketi takdim edildi. Ayrıca günün anlam ve önemi sebebiyle pasta kesimi gerçekleştirildi. Başkan Yazıcı'nın öğretmenleri ise Başkan Yazıcı'nın lise yıllarını anlattı. Başkan Yazıcı, Eğitim Birimlerinde görev alan öğretmenlere teşekkür ederek," Biz burada hedefini belirlemiş, aklını kullanan gençlerimize Öğretmenler Günü vesilesi ile onlara gelecekte nasıl bir hedef ve hangi limana gideceklerini belirlemiş, onların yelkenine rüzgar olmak için mücadele edeceğiz. Ben bu açıdan yaptığınız hizmetlerden dolayı sizlere yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

"Patron vatandaştır. Patronumuza karşı hizmetimizi en iyi şekilde vermeye devam edeceğiz"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Bir insana yapabileceğiniz en güzel iyilik onun aklını kullanmasını öğretmektir. O yüzden öğretmenlik kutsaldır. Bir insana yapabileceğimiz en büyük iyilik ona aklını kullanmasını öğretmektir. Onu öğretirsek gerisi kendiliğinden gelir. O nimeti kullanan insanların sıkıntı çekmesi mümkün değildir. Ama kullanmıyorsa geçmiş olsun kendisine, meşhur bir söz vardır; 'Gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgardan hayır gelmez'. Elimizden geldiğince eğitim hizmetini kamu hizmeti olarak yapıyoruz. Biz direkt olarak belki seçiliyoruz ama çalışan herkes devlet memuru olan, sözleşmeli veya çalışan arkadaşlarımız olarak, patron vatandaştır. Vatandaştan görev alıyoruz. Dolayısıyla patronumuza karşı hizmetimizi en iyi şekilde vermeye devam edeceğiz" dedi.

"İdeal bir öğrenciydi"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın Edebiyat Öğretmeni olan Niyazi Yaşar, "Şadi Bey'e öğretmenlik yaptık. Görevlerini ve sorumluluklarını iyi bilen, o günün koşullarında eğitim dışı eylemleri eğilimi olmayan, kendi işinde biraz da fazla sessizdi" dedi.

Fizik Öğretmeni Osman Beyazıt," Şadi Bey okulda olduğu sürece ben okulda fizik öğretmeniydim. Şadi Bey'in hiçbir disiplinsizliğini görmedim. Ben uzun süre disiplin kurullarında da çalıştım. Arkadaşları ile kopya olayları olmuyordu. İdeal bir öğrenciydi" dedi.

Beden Eğitimi Öğretmeni Emine Güdü ise, "O dönemlerde spor eğitimlerinde kız ve erkek öğrenciler ayrı ayrı yapıyorlardı. Ben kendisinin doğrudan öğretmeni olmadım. Diğer öğretmen arkadaşlarımın ifadelerine göre son derece beyefendi olduğu, sorumluluk duygusu kuvvetli olan efendi bir öğrenci denirdi" dedi.

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğretmenleri Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın öğrencilik yıllarını anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğretmenleri Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın öğrencilik yıllarını anlattı - Son Dakika
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