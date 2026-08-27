Söğüt’te Oğuzkent Yolu asfalt çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Oğuzkent Yolu asfalt çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Oğuzkent Yolu'nda devam eden sıcak asfalt çalışmaları nedeniyle Bozüyük Yolu Kavşağı ile Oğuzkent arasındaki güzergah araç trafiğine kapatıldı. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Oğuzkent'ten Söğüt istikametine ulaşım açık olup, sürücülerimizin bu güzergahı kullanmaları önemle rica olunur. Çalışmalar süresince sürücülerimizin trafik işaret ve yönlendirmelerine uymalarını rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz" dedi.