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Son dakika haberleri: Okul kantininde çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Okul kantininde çıkan yangın paniğe sebep oldu

08.02.2022 14:07

Son dakika haber... Okul kantininde çıkan yangın paniğe sebep oldu Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir lisenin kantininde nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.

Okul kantininde çıkan yangın paniğe sebep oldu

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir lisenin kantininde nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın okuldaki öğrenciler başta olmak üzere çevredekilerin paniklemesine sebep oldu.

Yangın, Çankaya ilçesinde bulunan Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi'nin kantininde meydana geldi. Neden çıktığı henüz belli olmayan yangından yayılan dumanlar kısa sürede bütün okulu sardı. Okul yönetiminin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öğrencilerin tahliye edilip güvenli noktalara alınmasıyla birlikte çalışmalara başlayan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Herhangi bir can kaybının, yaralanmanın ya da dumandan ötürü zehirlenmenin yaşanmadığı olay civardakilerin panik yaşamasına neden oldu. Yangınla ilgiliyse inceleme başlatıldığı öğrenildi.

"Camda da duman gördük"

Yangın anında derste olduklarını söyleyen öğrencilerden Nilüfer Karaçelik, "Biz dersteydik, sonra bir koku gelmeye başladı. Camda duman gördük. Öğretmenimize söyledik. Baktık dumanlar arttı. Bazı arkadaşlarımızda öksürmeye başladı. Sonrasında nöbetçi öğretmenlerden duyuru geldi 'Herkes bahçeye çıksın yangın çıktı' diye. Olayları da bahçede öğrendik. Bir süre bahçede bekledik sonra tekrar okula döndük. Olaylar bu şekilde gerçekleşti. Ardından herhangi bir tehlike durumu için bizi eve gönderdiler. İtfaiye ekipleri polisler ve doğalgaz ölçüm ekipleri de geldi. Bir sorun yaşanmadı çok şükür, sadece kantin yandı" ifadelerini kullandı.

"Öğrencileri okulun dışarısına çıkardılar"

Olaya tanıklık eden çevre esnaflardan Gökhan Yalçın, "Biz burada çalışıyorduk. İtfaiye sesi geldi. Öğrencileri okulun dışarısına çıkardılar. Öğrencilerin anlattığına göre kantinde yangın çıkmış, baca yanmış. Öğlen saati olduğu için çocukları eve göndermişler. İtfaiye ekipleri hemen müdahale ettikleri için yangın büyümedi" dedi.

"Okulun kantini yanıyor dediler"

Diğer çevre esnaflardan taksici Yücel Merdin ise "Hemen itfaiye aracı geldi. Okulun kantini yanıyor dediler. Çabucak söndürdüler. Sonrasında okulu tatil yaptılar" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri: Okul kantininde çıkan yangın paniğe sebep oldu
Son dakika haberleri: Okul kantininde çıkan yangın paniğe sebep oldu
Son dakika haberleri: Okul kantininde çıkan yangın paniğe sebep oldu

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İtfaiye, Çankaya, Ankara, Yangın, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: Okul kantininde çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika


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