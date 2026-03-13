Okul Müdürüne Fiziksel Şiddet İddiası

(DENİZLİ) - Haber: Mehmet ÖZDEN

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir ortaokulda okul müdürünün bir öğrenciye fiziksel müdahalede bulunduğu iddiasıyla başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor. Olay anına ait görüntülerin dosyaya girdiği, öğrencinin darp raporu aldığı ve yaşananlar nedeniyle okul değiştirmek zorunda kaldığı belirtildi.

İddiaya göre olay, 26 Aralık 2025'te Pamukkale'de bulunan Kezban Ali Çınar İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Sınıfta kaybolan bir kalemlik nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından öğrenci E.A.G., durumu anlatmak üzere okul müdürü H.M.A.'nın odasına gitti. Olay anına ait görüntülerde müdürün öğrencinin üzerine yürüdüğü görülüyor.

Olayın ardından aile tarafından darp raporu alındığı ve kolluk kuvvetlerine başvuruda bulunulduğu belirtildi. Konuya ilişkin hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı. Öğrencinin avukatı Büşra Nur Orhan, okul önünde yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bugün burada mağdur müvekkilin okul müdürü tarafından yaşadığı fiziksel şiddet nedeniyle kamuoyunu bilgilendirmek üzere bulunuyoruz. 26 Aralık tarihinde bu okulda yaşanan olayda mağdur müvekkil okul müdürünün fiziksel müdahalesine maruz kalmıştır ve alınan haksız eylem sonucunda yaralanmıştır. Okul müdürü odasındaki kamera ve diğer öğrencilerin varlığına rağmen öğrencisine fiziksel müdahalede bulunmaktan çekinmemiştir. Yaşanan olay sonrasında darp raporu alınmış savcılık nezdinde soruşturma dosyası açılmıştır soruşturma hala devam etmektedir. Olayın hemen ardından müvekkil ve ailesi tarafından Mebis sistemi üzerinden şikayet başvurusunda bulunulmuştur. Ancak kısa sürede gelen cevap üzerine müdürden şifahi bilgi alınmak üzere soruşturma dosyası açılmadığı şeklinde olumsuz yanıt verilmiştir. Adeta idari soruşturmanın üzeri kapatılmaya çalışılmıştır. Ancak valilik kanadıyla yapmış olduğumuz ısrarlı başvurular sonrasında idari soruşturmada açılmış olup idari soruşturma hala devam etmektedir."

"Öğrencilerin evden sonra güvende olmaları gereken en önemli ortamlardan birisi okuldur"

Yaşanan olay nedeniyle müvekkilim de travmatik olaylar meydana gelmiştir. Müvekkilimin fiziksel ve psikolojik sağlık problemleri yaşamaktadır. Bu kapsamda müvekkil uzun bir süre eğitim hayatına devam edememiş okul değişikliği yapmak zorunda kalmıştır. Mevcut durumda da hala psikolojik ve kardiyolojik tedavileri devam etmektedir. Öğrencilerin evden sonra güvende olmaları gereken en önemli ortamlardan birisi okuldur ancak somut olay da bu ilke tam tersine dönmüştür. Öğrencinin korunması gereken bir ortamda onu korumakla yükümlü en üst idari amir tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılması eğitim kurumlarının varlık amacını ortadan kaldıran son derece ciddi bir durumdur. Hiçbir öğrencinin eğitim kurumlarında fiziksel ya da psikolojik şiddete maruz bırakılması kabul edilemez. Bizler müvekkilimiz adına sürecini takipçisi olacağımızı adli ve idari soruşturmaların sağlıklı bir biçimde yürütülmesi için elimizden geleni yapacağımızı saygıyla kamuoyuna bildiririz."

"Hem kendi çocuğum hem diğer çocuklar adına buradayım"

Öğrencinin annesi Melek Taşatan ise okul önünde yaptığı açıklamada, yaşanan süreci şöyle anlattı:

"Bugün burada hem kendi çocuğum için hem de diğer çocuklar adına bulunuyorum. 26 Aralık cuma günü çocuğum okul müdürü tarafından okulda şiddete maruz kalmıştır. Eve geldiğinde bana yaşadığı olayları anlattıktan sonra çocuğumu hastaneye götürdüm ve darp raporu aldım. Oradan kolluk kuvvetlerine götürdüm. Çocuğum bu olay yüzünden ciddi bir travma yaşamaktadır. Kardiyolojik, psikolojik tedavi görüyor ilaç kullanıyor. Daha öncesinde yaşadığı bu tarz problemler yoktu. İdareci kendi odasında çocuklara kamera önünde bu şekilde davranıyorsa kameranın olmadığı yerde kim bilir daha neler uyguluyor. Tüm çocuklar adına endişeliyim. Davamın sonuna kadar arkasındayım. Bu süreci takip edeceğim. Sorumlu kişilerden de sonuna kadar şikayetçiyim. Çocuğumu başka bir okula aldırdım. Çocuğu başka bir okula aldırana kadar çok uğraşlar verdim. Çocuğum sınavlara öğretmeni gözetimi altında öğretmenler odasında girdi. Şu an hala aklına geldikçe travmaları tetiklenmektedir. Devam eden rahatsızlıkları var ve yeni okuluna da dönem dönem gidebiliyor."

Olayın ardından hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında olay anına ait görüntülerin de dosyaya girdiği belirtildi.