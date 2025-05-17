Okul Önünde Park Sorunu Çözüldü

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Hasan Ali Yücel Ortaokulu'nun önünde uzun süredir devam eden park sorunu, İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert'in kararlı girişimleriyle çözüme kavuştu. Okul saatlerinde sivil araçların okul önüne park etmesi nedeniyle büyük zorluk yaşayan servis şoförleri ve öğrenciler için önemli bir adım atıldı.

Sabahçı ve öğlenci sistemle hizmet veren okulda görev yapan çok sayıda servis şoförü, öğrencileri okul önünde güvenli şekilde indirip bindiremiyordu. Bu nedenle birçok öğrenci, birkaç sokak ötede araçtan inmek ya da servislerine yürüyerek ulaşmak zorunda kalıyordu. Bu durum, hem güvenlik hem de düzen açısından ciddi sorunlara yol açıyordu. Servis şoförlerinin yaşadığı sıkıntılar Esnaf Odası'na bildirilmesinin ardından Başkan Erdem Mert, konuyu ivedilikle gündemine alarak UKOME'ye taşıdı. Hem yazılı hem sözlü olarak yapılan başvuruların yanı sıra, sorunun ciddiyetini ortaya koyan fotoğraflar da yetkililerle paylaşıldı.

Erdem Mert: "Onlar bizim göz bebeklerimiz"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Erdem Mert, şu açıklamalarda bulundu: "Onlar bizim çocuklarımız, bizim göz bebeklerimiz. Hem evlatlarımızın güvenliği hem de ekmeğini alın teriyle kazanan esnafımız için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu sorunu çözmek bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluktu. İnşallah bundan sonra çocuklarımız okula daha güvenli, servisçilerimiz de daha huzurlu bir şekilde ulaşacak."

Park yasağı kararı alındı

UKOME Genel Kurulu'nda alınan kararla, Hasan Ali Yücel Ortaokulu çevresinde okul saatlerinde sivil araçlara park yasağı getirilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Kararın uygulamaya geçmesiyle birlikte, servis şoförleri derin bir nefes alacak.

Veliler ve esnaf teşekkür etti

Okul yönetimi, servisçiler ve öğrenci velileri, alınan kararın hem çocukların güvenliği hem de servis düzeni açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak şu sözlerle teşekkür etti:

"Değerli Başkanımız Erdem Mert'e, yıllardır çözülemeyen bu kronik sorunu ısrarla takip edip çözüme ulaştırdığı için teşekkür ederiz. Servisçilerimiz ve çocuklarımız adına çok kıymetli bir adım atıldı." - İZMİR