- Okul Sporları Gençler Hentbol Türkiye Birinciliği Kastamonu'da sona erdi
KASTAMONU - Kastamonu'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Gençler Hentbol Türkiye Birinciliği sona erdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kastamonu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Okul Sporları Gençler Hentbol Türkiye Birinciliği Atatürk Spor Salonu ve Merkez Spor Salonu'nda sona erdi. Kızlar ve erkeklerde iki grupta düzenlenen Türkiye Birinciliği'nde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar yarı finalde diğer grubun ilk ikisi ile çapraz eşleşti. Buna göre Merkez Spor Salonu'nda final karşılaşmasında Genç Kızlar Hentbol Türkiye Birinciliğinde İstanbul Özel Cent Lisesi ile Adana Özel Eral Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Son dakikaya kadar büyük çekişmeye sahne olan hentbol karşılaşmasında İstanbul Özel Cent Lisesi, Adana Özel Eral Anadolu Lisesi'ni 21-19 yenerek Türkiye şampiyonu olmayı başardı.
Karşılaşmanın ardından ödül töreni düzenlendi. Ödül töreninde Vali Yardımcısı Çetin Kılınç, Türkiye şampiyonu olan ve Avrupa'da ülkemizi temsil etme hakkı elde eden İstanbul Özel Cent Lisesi ile Türkiye ikincisi Adana Özel Eral Anadolu Lisesi'ne ödüllerini verdi.
Şampiyon olan takımın antrenörü Serkan İnce, "Sporcu arkadaşlarımız iki yıldır emek veriyorlar okul maçlarında, onları öncelikle tek tek tebrik ediyorum. Bugünde çok özverili bir şekilde oynadılar. Aynı şekilde finalde karşılaştığımız rakibimizi de tebrik ediyoruz. Onlarda hentbolun alt yapısına yıllarca hizmet eden bir ekip, sporcu arkadaşlarımız milli takımlarda görevli, onlara da teşekkür ediyorum" dedi.
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