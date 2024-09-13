Okullar Açıldı, Enfeksiyonlara Dikkat! - Son Dakika
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Yerel

Okullar Açıldı, Enfeksiyonlara Dikkat!

Uzmanlar, çocukların okuldaki enfeksiyonlardan korunması için hijyen ve aşıların önemini vurguladı.

13.09.2024 20:54
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Okullar Açıldı, enfeksiyonlara dikkat

Okula giden çocuklar gitmeyenlere göre daha sık enfeksiyona bağlı hastalıklara maruz kalıyor

NİĞDE - Kreş ve okul ortamında mikropların damlacık, hava yolu, temas veya oral yolla bulaştığını söyleyen Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ruken Tekdemir; okula giden çocukları enfeksiyondan korumak için neler yapılması gerektiğini anlattı.

Tekdemir; "Kreşe ve okula başlayan çocuklarda özellikle iki yılda daha çok enfeksiyon hastalıklar görüyoruz fakat zaman geçtikçe bağışıklık sistemleri güçlendiği için enfeksiyon miktarı azalır. Çocukları bu enfeksiyonlardan korumak için öncelikle aşılar önemli. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan aşı programının her çocuğa yapılması gerekir. Aşılar koruyuculuk anlamında önemli" dedi.

"El yıkama alışkanlık haline gelmeli"

Enfeksiyonlardan korunmak için çocuğun hijyenine dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Ruken Tekdemir, enfeksiyonların bulaşmasını önlenmede en önemli noktalardan birisinin el temizliği olduğuna vurgu yaparak; "Okulda ve okul dışında el hijyeni her çocuğumuz için alışkanlık haline gelmeli. Bu konuda hem öğretmen hem de ailelerin çocuklara bu alışkanlığı kazandırmak için iş birliği yapması şart. Okullarda enfeksiyon bulaşması oral, damlacık yada temas yolu ile oluyor. Bunlardan en iyi korunmayı sağlayan şey ise bol su ve sabunla el yıkamak. Ortak alanlarda, oyunlardan sonra, beslenme öncesi ve sonrası çocukların el yıkaması alışkanlık haline gelmeli" ifadelerini kullandı.

"Hasta olan çocuk istirahat etmeli"

Hastalık belirtisi olan çocukların evde istirahat etmesi gerektiğinin altını çizen Tekdemir; "Hastalık belirtisi gösteren çocukların mutlaka evde istirahatinin sağlanması gerek böylece hem çocuğun iyileşmesi hızlanacak hem de diğer çocukların korunmasını sağlanacak. Çocuklara öksürme ve hapşırma sırasında kollarıyla ağızlarının kapatılmasını öğretmek de önemli bu sayede damlacık yoluyla bulaşan hastalıkları engeller. Okul dışında çocuklarımız için yapabileceğimiz diğer şeyler ise sağlıklı beslenme, egzersiz, açık alanda spor faaliyetleri, düzenli uyku ve tütün ürünlerine maruz kalmamaları olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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