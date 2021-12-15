Üye Girişi
Öldü sanıldı, uyuduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Öldü sanıldı, uyuduğu ortaya çıktı

15.12.2021 21:53

Öldü sanıldı, uyuduğu ortaya çıktı Trafo bahçesinde yerde yatan şahsın uyarılara tepki vermemesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu.

Öldü sanıldı, uyuduğu ortaya çıktı

Trafo bahçesinde yerde yatan şahsın uyarılara tepki vermemesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu. Gerçek ise polis ve sağlık ekipleri gelince ortaya çıktı.

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde trafo bahçesinde yerde yatan şahsın vatandaşların uyarılarına rağmen tepki vermemesinin ardından yapılan ihbar ile olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, şahsın uyanması ile normale döndü.

Olay, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar, 1914 Sokak ile Münir Özkul Sokağı'nın kesiştiği noktada bulunan trafonun bahçesinde yerde hareketsiz bir şekilde yatan birisini gördü. Hareketsiz yatan adamın seslenmelerine rağmen tepki vermemesi üzerine öldüğünü düşünen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gerçek ise polis ve sağlık ekipleri gelince ortaya çıktı. Yerde yatan adamın sesleri duyup uyanması ile herkes rahat bir nefes aldı. Polis ve sağlık ekiplerini harekete geçiren olayın ardından yapılan kontrollerde, adamın 48 yaşında olduğu ve akşam saatlerinde trafonun duvarından atlayarak bahçeye girerek uyuduğu öğrenildi. Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından ekipler normale dönerken, sağlık kontrolü istemeyen vatandaş da kontrollerinin ardından trafo bahçesinden eşyalarını alarak olay yerinden uzaklaştı.

Öldü sanıldı, uyuduğu ortaya çıktı
Öldü sanıldı, uyuduğu ortaya çıktı
Öldü sanıldı, uyuduğu ortaya çıktı
Öldü sanıldı, uyuduğu ortaya çıktı

Efeler, Polis, Trafo, Ölü, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öldü sanıldı, uyuduğu ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
21:52 Sahte içki faciasında ölü sayısı 22'ye yükseldi
21:30 İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'dan kafa karıştıran paylaşım
21:29 Burak Elmas'la tartışan yöneticiler toplu halde istifa ediyor
21:07 ABD'den Türkiye ile Ermenistan'ın karşılıklı özel temsilci atamasına destek
21:07 Son Dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama: Hatırlatma dozu süresi 3 aya indirildi
20:58 Son Dakika: Türkiye'den Ermenistan'la normalleşme adımı! Atanan özel temsilci bir hayli tanıdık
20:58 Barcelona'nın Türk yıldızından sansasyon çok konuşulan muhteşem gol
20:25 Rudiger'in yeni sözleşme için istediği rakam "servet" niteliğinde
20:14 Son Dakika! Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 19 bin 872 yeni vaka tespit edildi
19:49 Luis Nani, Felipe Melo'nun yanına gidiyor
Yabancı uyruklu kadın, otel odasında kanlar içinde ölü bulundu Yabancı uyruklu kadın, otel odasında kanlar içinde ölü bulundu         
21:54
Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi         
19:22
3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da leopar görüldü         
16:59
Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak Ekonomist Şeref Oğuz'dan dikkat çeken asgari ücret değerlendirmesi: Seçim 2023'de olursa 4 bin TL, 2022 Mart-Nisan ayında olursa 5 bin TL olacak         
15:52
Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu Hemşirelerden cerrah hakkında suçlama: Biz soyunurken kapı deliğinden bizi izliyordu         
15:28
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti Son Dakika: Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero yeşil sahalara veda etti         
14:51
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 22:01:00. #1.13#
SON DAKİKA: Öldü sanıldı, uyuduğu ortaya çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement