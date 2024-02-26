Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Halil Mutlu, ilkokul öğrencileriyle buluştu

Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Milli Halterci Halil Mutlu, ilkokul öğrencileri ile bir araya gelerek sorularını cevapladı.
Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Halterci Mutlu, Keçiören Şehit Fatih Erdoğan İlkokulu öğrencilerinin davetlerini kırmayarak ziyaret etti.
Okulun konferans salonunda gerçekleşen söyleşiye katılan Milli Halterci Mutlu, hayatını ve spor yaşamını anlattıktan sonra öğrencilerin merak ettiği soruları cevapladı. Programın sonunda öğrenciler hem ellerinde getirdikleri Halil Mutlu fotoğraflarını imzalattı, hem de hatıra fotoğrafı çektirdi.
Spor hayatının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfredata konulduğunu belirten Mutlu, "Yaşarken anılmak, öğrencilerin sizi ders olarak işlemesi çok güzel. Tabii ki de bunun ön hazırlığı da yapılmış. Bir hafta önceden Halil ağabeyiniz gelecek ve Halil ağabeyinizle ilgili bazı araştırmalar yapın diyorlar. Bu konuda da çocuklarımıza buna benzer ödevler veriyorlar. Onlar da bizi tanıdıkça seviyorlar. Dolayısıyla bizim açımızdan keyifli bir söyleşi oldu" ifadelerini kullandı.
"Hayata yeni atılan çocukların merak ettikleri şeyler çok farklı oluyor"
Katıldığı panellerde en zor soruları ilkokul öğrencilerinden aldığını dile getiren Mutlu, "En rahat ettiğim paneller üniversite panelleridir. Yaş düştükçe sorular zorlaşıyor. Çünkü gerçekten hayata yeni atılan çocukların merak ettikleri şeyler çok farklı oluyor. Bugün benim için genel anlamda baktığımız zaman hep çalışmış olduğum yerden geldi sorular. Genellikle bu yaş grubu çocukların sorunlarından çekinen ve korkan biriyim. Ortaokulda biraz daha rahat ediyorum. Onun dışında işte lise daha rahatlatıyor. En rahat ettiğim panellerde üniversite öğrencilerinin katıldığı programlar oluyor. Yaş büyüdükçe sorulara karşı daha hazırım" dedi. - ANKARA
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