Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika
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Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Mezuniyet Coşkusu

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28.05.2025 10:02  Güncelleme: 10:10
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Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi\'nde Mezuniyet Coşkusu
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Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi, mezunlarını coşkulu bir törenle uğurladı. Törende mezuniyet belgeleri takdim edildi, geleneksel kep atma seremonisi gerçekleştirildi ve öğrenciler mesleki yeminlerini etti.

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu

Fakülte bahçesinde planlanan program dolu ve yağmur nedeniyle salonda devam etti

ERZURUM - Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı mezunlarını coşkulu bir törenle uğurladı.

Oltu Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen törene Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, fakülte akademik kadrosu, öğrenciler ve çok sayıda aile katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Hava şartlarının ani değişimi nedeniyle, fakülte bahçesinde başlaması planlanan program dolu ve yağmur nedeniyle salonda devam etti. Mezuniyet belgelerinin öğrencilere takdimi sonrası yeniden bahçeye çıkan gençler, geleneksel kep atma seremonisini geri sayım eşliğinde gerçekleştirdi.

Fakülte birincisi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencisi Hilal Aksu, mezunlar adına yaptığı konuşmada dört yıllık akademik serüvenin sonunda edindikleri bilgi ve deneyimleri topluma hizmet etmek amacıyla kullanacaklarını belirtti. Aksu'nun konuşması salonda alkışlarla karşılandı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, eğitimin yalnızca mesleki yeterlilik kazandırmakla kalmadığını, aynı zamanda bireye yaşam kültürü kazandırdığını vurguladı. Prof. Dr. Yeşilyurt, "Sizleri vicdanlı, sorumluluk sahibi ve topluma karşı duyarlı bireyler olarak mezun etmenin gururunu yaşıyoruz" diyerek öğrencilere başarılar diledi.

Törende öğrencilerin diplomaları, öğretim üyeleri ve davetliler tarafından takdim edildi. Ardından Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri mesleki yeminlerini ederek meslek hayatlarına ilk adımı attı. Etik değerlere bağlılık sözü veren mezunlar, salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Fakülteyi dereceyle tamamlayan öğrencilere başarı belgeleri, Oltu protokolü tarafından verildi.

Mezuniyet Törenine Oltu Kaymakamı Mutafa Çelik, Oltu Belediye başkan Vekili İlhami Demir, Oltu Ak Parti İlçe Başkanı Burtay Oğuz Yavuz, MHP Oltu ilçe Başkanı Vedat Sağlam, Oltu Esnaf Sanatkarlar Derneği Başkanı Gülsüm Musaoğlu'nun yanı sıra veli ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika

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