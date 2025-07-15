Oltu\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Erzurum'un Oltu ilçesinde bir dizi anma ve farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikler sabah saatlerinde Aslanpaşa Camii'nde okunan Mevlid-i Şerif ile başladı. Programa katılan vatandaşlar, birlik ve beraberlik ruhuyla şehitlerimiz için dua etti. Mevlidin ardından Aslanpaşa Şehitliği ziyaret edildi.Oltu Alaattin Aslan erkek kuran kursu öğrencileri okudukları hatimleri bağışladılar İlçe Müftüsü tarafından dua edildi Burada şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı ve dualar okundu.

Anma programı kapsamında Kale Yürüyüş Yolu'nda açılan "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" ziyaretçilere açıldı. Sergide, hain darbe girişimine karşı milletin direnişini yansıtan kareler yer aldı.

15 Temmuz'un anlam ve önemine dikkat çekmek amacıyla Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 15 öğrenci, bisikletlerine yazdıkları milli irade temalı sloganlarla şehir turu attı. Öğrenciler, turu Kale Meydanı'nda tamamladı.

Etkinliklerin son bölümünde ise ilçe protokolü, şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek onların acılarını paylaştı, destek mesajlarını iletti.

Oltu'daki programlar, 15 Temmuz'un unutulmaması ve milli iradenin her daim korunması gerektiği vurgusuyla sona erdi.

Programlara Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Garnizon Komutan Vekili Tank Binbaşı Gökhan Çetin, Oltu Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan Oltu Adalet Komisyon Başkanı Cüneyt Kazdal, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Pala, Oltu Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Fatih Kılbaş ve kurum kuruluş amir ve müdürlerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı. - ERZURUM