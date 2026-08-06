Erzurum’da 54 hafız icazet belgesini aldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde müftülük tarafından düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi'nde, hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 54 hafız ve hafize düzenlenen törenle icazet belgelerini aldı.

Oltu Efkan Ala Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Program kapsamında Rahime Hatun Kız Kur'an Kursu'ndan mezun olan 24 hafize ile Alaettin Aslan Erkek Kur'an Kursu'ndan mezun olan 30 hafız olmak üzere toplam 54 öğrenciye icazet belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Törene, Erzurum Valisi Aydın Baruş, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Prof. Dr. Mustafa Ağırman, Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ayhan Karaali ile çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı. Protokol konuşmalarının ardından hafızlar sırayla Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen programda duygu dolu anlar yaşandı. İcazet belgelerinin takdiminin ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, hafız ve hafizelere başarılarını tebrik ederek para ödülü verdi.

Toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona eren programda protokol üyeleri, hafızları ve ailelerini tebrik ederek bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.