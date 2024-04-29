Oltu\'da Aktaş Ailesi İki Acıyı Bir Arada Yaşadı

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Oltu'da Aktaş ailesi bir hafta içerisinde iki acıyı bir arada yaşadı.

Dört gün önce aynı zamanda Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın eniştesi ve Oltu 112 Acil Servis çalışanı Nuri Taşçı (53) hayatını kaybetmişti. Dünde Aktaş'ın yengesi hakka yürüdü. Aktaş ailesi bir hafta içerisinde iki yakınını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Fahri Aktaş'ın eşi Latife Aktaş (77) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazeye Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Oltu Aslanpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazına katılan Vali Çiftçi, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'a ve ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. - ERZURUM