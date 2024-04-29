Oltu'da Aktaş Ailesi İki Acıyı Bir Arada Yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Oltu'da Aktaş Ailesi İki Acıyı Bir Arada Yaşadı

Oltu\'da Aktaş Ailesi İki Acıyı Bir Arada Yaşadı

Oltu'da yaşayan Aktaş ailesi bir hafta içerisinde iki acıyı bir arada yaşadı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın eniştesi ve Oltu 112 Acil Servis çalışanı Nuri Taşçı'nın ardından, Fahri Aktaş'ın eşi Latife Aktaş da hayatını kaybetti. Aile, iki yakınını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Cenazeye Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Vali Çiftçi, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

29.04.2024 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oltu'da Aktaş ailesi bir hafta içerisinde iki acıyı bir arada yaşadı.

Dört gün önce aynı zamanda Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın eniştesi ve Oltu 112 Acil Servis çalışanı Nuri Taşçı (53) hayatını kaybetmişti. Dünde Aktaş'ın yengesi hakka yürüdü. Aktaş ailesi bir hafta içerisinde iki yakınını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Fahri Aktaş'ın eşi Latife Aktaş (77) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenazeye Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Oltu Aslanpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazına katılan Vali Çiftçi, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'a ve ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

İlhami Aktaş, Acil Servis, Kalp Krizi, Oltu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Oltu'da Aktaş Ailesi İki Acıyı Bir Arada Yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:11 1 Mayıs Taksim Meydanı’nda kutlanacak mı Bakan Yerlikaya’dan açıklama var 1 Mayıs Taksim Meydanı'nda kutlanacak mı? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var
10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
09:33 İslam Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
08:24 AK Parti Milletvekili Ayhan Gider’in Çanakkale’deki kaçak villası tespit edildi AK Parti Milletvekili Ayhan Gider'in Çanakkale'deki kaçak villası tespit edildi
10:52 İYİ Parti Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, genel başkan değişiminin ardından partisinden istifa etti İYİ Parti Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, genel başkan değişiminin ardından partisinden istifa etti
10:46 Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:45 Fuhuş çetesine operasyon Kadınların hepsini aynı yalanla kandırmışlar Fuhuş çetesine operasyon! Kadınların hepsini aynı yalanla kandırmışlar
10:23 Batman Petrolspor, Turgutluspor’u 3-2 yenerek tekrar TFF 2. Lig’e yükseldi Batman Petrolspor, Turgutluspor'u 3-2 yenerek tekrar TFF 2. Lig'e yükseldi
10:22 Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye’de kapatıldı Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye'de kapatıldı
10:12 Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı
10:04 Altın fiyatları ne kadar İşte piyasadaki son durum Altın fiyatları ne kadar? İşte piyasadaki son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 11:28:44. #1.11#
SON DAKİKA: Oltu'da Aktaş Ailesi İki Acıyı Bir Arada Yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement