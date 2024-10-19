Oltu'da Ana Arı Yetiştiriciliği Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Oltu'da Ana Arı Yetiştiriciliği Projesi Başlatıldı

Oltu\'da Ana Arı Yetiştiriciliği Projesi Başlatıldı

Oltu ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Ana Arı Yetiştiriciliği Projesi, arıcılıkta sürdürülebilirliği artırmayı hedefliyor. Proje kapsamında 18 çiftçiye eğitim verilerek sertifikalandırıldı ve çeşitli malzemeler dağıtıldı.

19.10.2024 11:09  Güncelleme: 11:14
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Erzurum'un Oltu ilçesinde ana arı yetiştiriciliği projesi başladı.

Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve yüzde 80'inin Tarım Bakanlığı, yüzde 20'sinin arıcılar tarafından finanse edildiği Ana Arı Yetiştiriciliği Projesi, ilçedeki arıcılığın gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Toplam bütçesi 1 milyon 250 bin TL olan projenin 1 milyon TL'si Tarım Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından, 250 bin TL'si ise arıcılar tarafından karşılandı.

Proje kapsamında, 18 çiftçiye Tarım ve Orman Bakanlığı onayı ile 10 gün süreli "Ana Arı Yetiştiriciliği Eğitimi" verilerek 17 kursiyere sertifika verildi. Oltu'da toplam 255 arıcı ve 13 bin arı kovanı bulunurken yıllık bal üretimi ise ortalama 130 ton civarında olduğu belirtildi. Bal üretimi ile ilçe ekonomisine yıllık yaklaşık 65 milyon TL katkı sağlanıyor.

Proje ile birlikte arıcılar, kendi ihtiyaçları olan ana arıları üretebilecek ve Oltu ile çevresindeki arıcıların taleplerini karşılayabilecekler. Yeni genç ana arılarla üretim yapma imkanı bulan arıcıların bal üretiminde artış yaşanması, aynı zamanda arı koloni kayıplarında da ciddi bir azalma bekleniyor. Böylece arıcılar, daha karlı ve sürdürülebilir bir arıcılık yapma imkanına kavuşacak.

Proje kapsamında 12 arıcıya 24 adet Damızlık Ana Arılı Koloni (Kafkas Irkı), 600 adet Ahşap Ana Arı Çiftleştirme Kovanı, 12 adet Ana Arı Üretim Seti (Janter), 24 adet Ahşap Arı Kovanı, 480 kilogram Fondan Şeker Arı Yemi, 600 kilogram Temel Petek dağıtıldı.

Proje ile Oltu, arıcılıkta önemli bir merkez olma yolunda ilerliyor ve bölgedeki tarımsal faaliyetlerin güçlenmesine katkı sunuyor.

Düzenlenen programa İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kelger, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Temel Aslan ve AK Parti Oltu ilçe Başkan Yardımcısı Davut Bektaş ile arıcılar katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Oltu'da Ana Arı Yetiştiriciliği Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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