Oltu TSO'nun iftar programında protokol ve iş dünyası buluştu

14.03.2026 10:38  Güncelleme: 10:40
Erzurum'un Oltu ilçesinde düzenlenen iftar programında, ilçe protokolü ve iş dünyası bir araya geldi. Programda Oltu'nun ekonomik gelişimi, Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları ve ilçeye yapılacak yatırımlar ele alındı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen iftar programı, ilçe protokolü ile iş dünyasını aynı sofrada buluşturdu.

Birlik ve dayanışma mesajlarının verildiği programda, Oltu'nun ekonomik gelişimi, Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları ve ilçeye yapılması planlanan yatırımlar da ele alındı. Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Baki Karaca'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programı, Oltu'ya yaklaşık 11 kilometre mesafede bulunan Kamacı Tesisleri'nde düzenlendi. Programa Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, ilçe protokolü, siyasi parti ilçe başkanları, bürokratlar ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen programda, katılımcılar aynı sofrada buluşarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. İftarın ardından yapılan sohbetlerde Oltu'nun ekonomik potansiyeli, ilçede yürütülen yatırımlar ve özellikle Oltu Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili çalışmalar gündeme geldi. İş dünyası temsilcileri, ilçenin kalkınması ve yeni yatırımların hayata geçirilmesi noktasında kamu kurumlarının desteğinin önemine dikkat çekti. Bu kapsamda Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik ve Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi'den destek talebinde bulunuldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

