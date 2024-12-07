Oltu İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılıyor - Son Dakika
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Yerel

Oltu İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılıyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde, musluk suyunun kalitesizliği sorununu çözmek amacıyla inşa edilen Oltu İçme Suyu Arıtma Tesisi, 3 ay içerisinde arıtılmış su sağlamaya başlayacak. Tesis, İller Bankası ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirildi.

07.12.2024 12:58  Güncelleme: 13:03
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Oltu arıtılmış suya kavuşuyor

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde uzun yıllardır musluk suyunun kalitesizliği nedeniyle sıkıntı yaşayan vatandaşlar, sonunda temiz içme suyuna kavuşuyor. İller Bankası ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yapılan Oltu İçme Suyu Arıtma Tesisi, 3 ay içerisinde kesintisiz arıtılmış su sağlamaya başlayacak.

Oltu'ya gelen İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzzet Günal, Erzurum ESKİ personeli, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ve Belediye Meclis üyeleri, arıtma tesisini ziyaret etti.

Tesisin şu anda sorunsuz bir şekilde çalıştığını belirten Günal, "Bu ay sonu itibarıyla deneme sürecine başlayacağız. Oltu halkı 3 ay içerisinde arıtılmış suya kavuşacak" dedi.

Günal, su ve kanalizasyonun en önemli yaşam kaynakları olduğunu vurgulayarak, bu projeyi gerçekleştirmek için devletin yüzde 50 destek sağladığını, Oltu'nun bu fırsattan yararlanarak büyük bir avantaj elde ettiğini ifade etti.

Tesisin yükseltilmesi ve ihale süreci

İller Bankası ve Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, tesisin iyileştirilmesi için yeni bir ihale süreci başlatıldı. Günal, "Geçmişte yaşanan bazı sorunlara takılmadan, bu tesisi bir an önce tam kapasiteyle faaliyete geçireceğiz. Tesisin 3 aylık deneme süresi sonunda Oltu halkı, çeşmeden arıtılmış su içmeye devam edecek" dedi.

Tesisin yapımını üstlenen yüklenici firma sahibi Güray Toparlak, tesisteki teknik gelişmeleri aktardı. Toparlak, "Bugün itibarıyla tesise su almaya başladık. Çok büyük bir sıkıntımız yok, şebekeye suyu bir an önce vereceğiz" diye konuştu.

Oltu Belediye Başkanı Çelebi: "Oltu halkı için büyük bir kazanım"

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi de tesisin açılışına dair açıklamalarda bulundu. Başkan Çelebi, "Bugün Oltu İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde çok önemli bir dönüm noktasına geldik. İller Bankası Genel Müdür Yardımcımız ve ilgili yetkililerle birlikte bu tesisin hayata geçirilmesini sağladık. Kısa süre içinde tam kapasiteyle çalışacak ve Oltu halkına arıtılmış su sağlayacağız. Bu tesis, ilçemiz için büyük bir kazanç olacak," dedi

Vatandaşlar mutlu, sorun çözüldü

Oltu halkı ise, su sorununun nihayet çözüme kavuşturulmasından büyük bir memnuniyet duyuyor. Uzun yıllardır musluk suyu kalitesizliğinden şikayet eden vatandaşlar, temiz içme suyuna kavuşacak olmanın sevincini yaşıyor.

Oltu İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte, ilçedeki su sorununun büyük ölçüde çözüleceği ve halkın sağlıklı suya ulaşımının sağlanacağı ifade ediliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Oltu İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılıyor - Son Dakika

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