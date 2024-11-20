Oltu İlçe Müftülüğünde İmam Hatipler Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Yerel

Oltu İlçe Müftülüğünde İmam Hatipler Bir Araya Geldi

Oltu İlçe Müftülüğünde İmam Hatipler Bir Araya Geldi

Oltu İlçe Müftülüğünde görev yapan imam hatipler, Türk Diyanet Vakıf-Sen'in düzenlediği yemekte bir araya geldi. Yerel yöneticilerin katılımıyla yapılan programda, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hilmi Şanlı, sendika faaliyetlerinin ahlak temelli bir anlayışla yürütüldüğünü vurguladı.

20.11.2024 16:47  Güncelleme: 16:49
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Oltu İlçe Müftülüğünde görev yapan imam hatipler, Türk Diyanet Vakıf-Sen Oltu İlçe Temsilcisi Zakir Demirtaş'ın organize ettiği yemekte bir araya geldi. Programda, sendika temsilcilerinin ve yerel yöneticilerin katılımıyla önemli konuşmalar yapıldı.

Yemek sonrası Türk Diyanet Vakıf-Sen Oltu İlçe Temsilcisi Zakir Demirtaş, MHP Oltu İlçe Başkanı Vedat Sağlam, AK Parti Oltu İlçe Başkanı Oğuz Yavuz ve Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan birer selamlama konuşması yaptı. Konuşmalarında, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hilmi Şanlı katılımcılara hitap ederken, sendikal faaliyetlerinin ahlak temelli bir anlayışla yürütüldüğünü vurguladı. Şanlı, Türkiye Kamu-Sen'in kurulduğu ilk günden bu yana izlediği çizginin, yüksek ahlak ve vatanseverlik üzerine inşa edildiğini belirterek, "Bizim ilkemiz önce ülkemizdir" ifadelerini kullandı. Şanlı, ayrıca Türkiye Kamu-Sen'in hedefinin "kızıl elma" idealini taşımak olduğunu ve Türk milletinin bu hedefe ulaşmak için her zaman büyük bir azimle çalıştığını söyledi.

Programa Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan, AK Parti Oltu İlçe Başkanı Oğuzhan Yavuz, MHP Oltu İlçe Başkanı Vedat Sağlam, MHP Oltu Belediye Meclis Üyesi Hakan Serdar Er, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hilmi Şanlı, Yakutiye İlçe Temsilcisi Mahmut Coşkun ve Oltu İlçe Temsilcisi Zakir Demirtaş yer aldı. Ayrıca, AK Parti Oltu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mert Yavuz ve Oltu İlçe Müftülüğü personeli katıldı.

Programın sonunda, Türk Diyanet Vakıf-Sen Oltu İlçe Temsilcisi Zakir Demirtaş, Genel Başkan Yardımcısı Hilmi Şanlı'ya Oltu taşı tespih hediye etti.

Katılımcılar, etkinliğin ardından birbirleriyle sohbet ederek, birlik ve beraberlik içerisinde bir arada olmanın önemini vurguladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Oltu İlçe Müftülüğünde İmam Hatipler Bir Araya Geldi - Son Dakika

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