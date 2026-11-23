Erzurum'un Oltu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 12 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Oltu Yürüyüş Grubu, bu hafta gerçekleştirdikleri etkinlikle öğretmenlere olan sevgi ve saygılarını da doğanın kalbinden verdikleri anlamlı bir mesajla gösterdi. Yaklaşık 12 kilometrelik zorlu parkur için Kesikköprü mevkiinden hareket eden grup üyeleri, Sütkans Kömür İşletmeleri güzergahından Tike Suyu mevkiine ulaştı. Buradan ormanlık alan içerisinden ilerleyen yürüyüşçüler, Çalıklar bölgesindeki dik yamaçları aşarak Sap Kayaları çevresini dolaştı. İnişli çıkışlı ve yer yer dik yamaçlardan oluşan parkur, yeniden Kesikköprü mevkiinde tamamlandı.

Yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan grup üyelerinden Doktor Halil İbrahim Taşçı, yürüyüşün yaklaşık 12 kilometre sürdüğünü belirterek, "Bugünkü yürüyüşümüze Kesikköprü'den başladık. Sütkans Kömür İşletmeleri'ne çıkarak Tike Suyu mevkiinden geçtik. Orman içerisinden devam ederek yürüyüşümüzü tamamladık. İnişli çıkışlı, güzel bir parkur gerçekleştirdik. Bu yürüyüşümüzü başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimize ithaf ediyoruz. Bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" dedi.

Furkan Gün ise parkurun oldukça dik ve zorlu olduğunu ifade ederek, "Bugünkü yürüyüşümüz zorlu bir parkurdu. Dik yamaçlara çıktık, dağların üzerinden geçerek yürüyüşümüzü tamamladık. Bu anlamlı yürüyüşümüzü 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle başta eşim olmak üzere bütün öğretmenlerimize ithaf etmek istiyorum. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun" diye konuştu.