Ölüdeniz'de Kabotaj Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Ölüdeniz'de Kabotaj Bayramı Kutlamaları

Ölüdeniz\'de Kabotaj Bayramı Kutlamaları

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde faaliyet gösteren Sınırlı Sorumlu (SS) Belcekız Ölüdeniz Deniz Motorlu Taşıtları Kooperatifi, Kabotaj Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Kooperatif üyeleri, teknelerini Türk Bayrakları ile donatarak yolcularıyla birlikte saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı söyledi. Kooperatif Başkanı Volkan Kireççi, bu etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini belirtti ve bölgedeki güvenlik önlemlerinin alındığını vurguladı.

01.07.2024 13:05
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Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde hizmet sunan Sınırlı Sorumlu (SS) Belcekız Ölüdeniz Deniz Motorlu Taşıtları Kooperatifi, Kabotaj Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Türk denizciliği adına büyük öneme sahip olan bu bayramda teknelerini Türk Bayrakları ile donatan kooperatif üyeleri, yolcuları ile birlikte saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı söyledi.

Belceğiz Plajı'nda bulunan SS Belcekız Ölüdeniz Deniz Motorlu Taşıtları Kooperatifi üyeleri, tur öncesinde ilk olarak teknelerine Türk Bayrakları astı. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten anonsun ardından kooperatif yöneticileri, kaptanlar, tekne personeli ile yolcular hep birlikte saygı duruşunda bulundu. İstiklal Marşı'nın söylenmesinin akabinde tüm tekneler bir dakika boyunca kornalarına basarak, Kabotaj Bayramı coşkusunu yaşadı.

Tüm teknelerin uzun zamandır Ölüdeniz'de faaliyette olduğunun altını çizen SS Belcekız Ölüdeniz Deniz Motorlu Taşıtları Kooperatifi Başkanı Volkan Kireççi, bu programı geleneksel hale getirmek istediklerini belirtti. Tüm teknelerde turizm işletme belgesi olduğunu vurgulayan Kooperatif Başkanı Kireççi, ilgili kurumların destekleriyle faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti. Tur öncesi ve sonrasında kooperatif olarak tüm güvenlik önlemlerini aldıklarına da değinen Kireççi, bölgede en iyi çalışan pis su toplama sistemine sahip olduklarını dile getirdi.

SS Belcekız Ölüdeniz Deniz Motorlu Taşıtları Kooperatifi Başkanı Volkan Kireççi yaptığı açıklamada, "Ölüdeniz'de Kabotaj Bayramı kutlamalarını geleneksel hale getirmeye çalışıyoruz. Kabotaj Bayramı, Avrupa devletlerinin ülkemizden serbestçe ticaret yapmasının yasaklanması ve böylelikle yurttaşlarına bırakılması durumudur. Kabotaj Bayramı etkinliğinde teknelere bayrakları astık. Ardından saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı hep birlikte okuduk. Sonrasında ise teknelerin kornalarıyla Kabotaj Bayramı'nı kutladık" ifadelerini kullandı.

Açıklamasını sürdüren Kooperatif Başkanı Kireççi, "Teknelerimiz uzun zamandır Ölüdeniz'de faaliyet gösteriyor. Bütün teknelerimiz de turizm işletme belgelidir. Cumhurbaşkanımızın eşliğinde Valimiz, Kaymakamımız, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Liman Başkanı ve Turizm Müdürlüğü'nün destekleriyle faaliyetimizi sürdürüyoruz. Her türlü durumda yetkililer bizim yanımızda ve desteklerini esirgemiyorlar. Turizm ise yeni başladı diyebilirim. Geçen yıla göre biraz sakin geçiyor fakat umut kaybetmek yok. İnşallah Temmuz ayı itibariyle sezonun daha da hızlanacağını düşünüyorum. Burada her türlü güvenlik önlemleri alınıyor. Halat bağlama sistemi, görevli tarafından takip ediliyor. Aynı zamanda disiplinli bir şekilde çalıştırdığımız pis su sistemi var. Fethiye bölgesinde en iyi çalışan pis su sistemi olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda bize destek olduğu için Fethiye Liman Başkanlığı'na çok teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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