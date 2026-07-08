Ölüdeniz Paraşütçülerinden Talepler - Son Dakika
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Ölüdeniz Paraşütçülerinden Talepler

Ölüdeniz Paraşütçülerinden Talepler
08.07.2026 13:57
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Yamaç paraşütü pilotları, sektördeki sorunlar için Muğla yetkililerine taleplerini iletti.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde faaliyet gösteren yamaç paraşütü pilotları, artan maliyetler ve sektörde yaşandığını öne sürdükleri sorunlara dikkat çekmek amacıyla uçuş yapmama kararı almalarının ardından yaklaşık 150 kişilik bir grup ile taleplerini Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı ve Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Toprak'a ilettiler.

Sabah saatlerinde Muğla AFAD İl Binasına gelen kooperatif üyesi yaklaşık 150 paraşütçü burada Vali Yardımcısı Murat Sarı ve Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Toprak ile bir araya geldiler. Vali Yardımcısı Murat Sarı, tüm paraşütçülere tek tek söz vererek taleplerini aldı.

Paraşütçüler, artan maliyetler, altyapı eksiklikleri, denetim sorunları, plansız büyüme ve kontrolsüz rekabet nedeniyle sektörün ciddi bir çıkmaza sürüklendiği belirterek, sürdürülebilir uçuş fiyatlarının altında satış yapılmasının işletmeleri zor durumda bıraktığını, sigorta, vergi, transfer ve işletme giderlerinin her geçen gün arttığını dile getirdiler.

Paraşütçüler, dünyanın en iyi tandem ve single atlayış merkezlerinden birsi olan Fethiye Ölüdeniz Babadağ pist alanına ikinci bir pistin yapılasını ve bu pistlerin uluslararası ölçekte hizmet vermesi gerektiğini belirttiler. Paraşütçüler kurul toplantılarda karar alma süreçlerine kendilerinin de dahil edilmesini taleplerini ilettiler.

Vali Yardımcısı Murat sarı ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, paraşütçüler tarafından iletilen talepleri tek tek not aldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ölüdeniz Paraşütçülerinden Talepler - Son Dakika

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