Ölüdeniz Yoluna 328 Milyon TL'lik Yatırım Yapıldı - Son Dakika
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Ölüdeniz Yoluna 328 Milyon TL'lik Yatırım Yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye İlçesi'nde Ölüdeniz Mahallesi ve Kayaköy yollarında 328 milyon TL yatırım ile yol ve altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar, içme suyu hatları ve sıcak asfalt serimi gibi önemli projeleri kapsıyor.

12.02.2025 16:16  Güncelleme: 16:20
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328 milyon TL yatırım yapılan Ölüdeniz yolunda çalışmalar sürüyor

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi Ovacık Mevkii Atatürk Caddesi, Kayaköy Mahallesi Hisarönü-Kayaköy yollarına yaptığı 328 Milyon TL'lik yol ve altyapı yatırımının çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Patlangıç-Ovacık arası sıcak asfalt serim çalışması devam ediyor. Alt ve üstyapı çalışmalarında Ovacık-Ölüdeniz arası 750 metre içme suyu hattı tamamlandı. Toplamda 2 bin 200 metre içme suyu hattı ve 11 bin metre sıcak asfalt çalışması yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında görevli Harita Teknikeri Süleyman Soy, "Projemizin sol platformunda 2 bin 500'e kadar freze kazımız tamamlandı. 2 bin 500 reglaj çalışmalarımızda bitti. Bin 600 metre Pmt serimimiz de tamamlandı. Birinci kilometreye kadar bütümlü temel serimimiz de bitmiş bulunmakta. Proje kapsamında bulunan içme suyu projesinde de 750'nci metreye kadar tamamladık" dedi.

Patlangıç Mahalle Muhtarı Ali Cabbar"Patlangıç Mahallemizi Ölüdeniz'e bağlayan bir yol. Dünyanın bir ucundan geliyor ve Ölüdeniz'e girmeden yol kapalı olduğu için geri dönüp gidiyorlardı. Yollarımız iyi değildi. Bu işi öncelik verip hızlandırmasına Ahmet Aras Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz" dedi

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye ilçesinde hayata geçirdikleri kapsamlı çalışmayla, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, geleceğin ihtiyaçlarına uygun modern alt ve üstyapı çözümlerini de uygulayacaklarını, her yıl milyonlarca turistin kullandığı Ölüdeniz yolu sadece Muğla'nın değil, ülkemizin de turizm potansiyeli açısından önemli bir noktasında yer aldığıın açıkladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ölüdeniz Yoluna 328 Milyon TL'lik Yatırım Yapıldı - Son Dakika

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