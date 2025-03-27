"Ölüm virajı" bir can daha aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

"Ölüm virajı" bir can daha aldı

Geniş Video İzle

Mersin'in Mut ilçesindeki "ölüm virajı" olarak bilinen bölgede yabancı plakalı bir tır virajı alamayarak devrildi. Tır hurdaya dönerken ön camdan fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

27.03.2025 09:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de Mut- Karaman kara yolu Burunköy Mahallesi sınırlarında "ölüm virajı" olarak bilinen mevkiide saat 03.00 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Alparslan Selçuk idaresindeki SA 790 yabancı plakalı tır, virajı alamayarak tepelik alana çarpıp devrildi.

CAMDAN FIRLAYAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ön camdan fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çekici ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araç ile tepelik alan arasında Selçuk'un cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan inceleme sonrasında cenaze Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Virajın olduğu bölgede her yıl ölümlü ve yaralanmalı kazalar yaşandığı belirtildi.

"Ölüm virajı" bir can daha aldı
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Selçuk, Mersin, Yerel, Yaşam, Kaza, Mut, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Ölüm virajı' bir can daha aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama Kafalar daha da karıştı İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama! Kafalar daha da karıştı
Mahmut Tanal Saraçhane’de gençleri dağılmaları için böyle ikna etmeye çalıştı Mahmut Tanal Saraçhane'de gençleri dağılmaları için böyle ikna etmeye çalıştı
İstanbul’da 143 adrese baskın 106 kişi gözaltında İstanbul'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltında
Beşiktaş’ın eski hocası Azerbaycan Milli Takımı’nın da başını yaktı Beşiktaş'ın eski hocası Azerbaycan Milli Takımı'nın da başını yaktı
CHP’den Erdoğan’a ’’Turpun büyüğü dökülmedi’’ yanıtı CHP'den Erdoğan'a ''Turpun büyüğü dökülmedi'' yanıtı
Gazeteci Can Ataklı’ya Bahçeli soruşturması Gazeteci Can Ataklı'ya Bahçeli soruşturması
Bakan Tunç sinyali vermişti Eylemlerde tutuklanan 7 gazeteci serbest bırakıldı Bakan Tunç sinyali vermişti! Eylemlerde tutuklanan 7 gazeteci serbest bırakıldı
Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti
Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu
Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti

09:39 Bakan Tunç sinyali vermişti Eylemlerde tutuklanan 7 gazeteci serbest bırakıldı Bakan Tunç sinyali vermişti! Eylemlerde tutuklanan 7 gazeteci serbest bırakıldı
09:14 Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti
08:47 Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu Altın fiyatlarında beklenen senaryo gerçek oldu
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
07:17 Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
15:02 Özcan Deniz adeta ateş püskürdü: Tüm aileyi darmaduman ettin Özcan Deniz adeta ateş püskürdü: Tüm aileyi darmaduman ettin
15:01 Gazeteci Can Ataklı’ya Bahçeli soruşturması Gazeteci Can Ataklı'ya Bahçeli soruşturması
14:46 CHP’den Erdoğan’a ’’Turpun büyüğü dökülmedi’’ yanıtı CHP'den Erdoğan'a ''Turpun büyüğü dökülmedi'' yanıtı
14:41 Beşiktaş’ın eski hocası Azerbaycan Milli Takımı’nın da başını yaktı Beşiktaş'ın eski hocası Azerbaycan Milli Takımı'nın da başını yaktı
14:24 İstanbul’da 143 adrese baskın 106 kişi gözaltında İstanbul'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltında
14:12 Mahmut Tanal Saraçhane’de gençleri dağılmaları için böyle ikna etmeye çalıştı Mahmut Tanal Saraçhane'de gençleri dağılmaları için böyle ikna etmeye çalıştı
14:10 İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama Kafalar daha da karıştı İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni açıklama! Kafalar daha da karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 10:09:39. #7.13#
SON DAKİKA: "Ölüm virajı" bir can daha aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement