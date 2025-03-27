"Ölüm virajı" bir can daha aldı

Mersin'de Mut- Karaman kara yolu Burunköy Mahallesi sınırlarında "ölüm virajı" olarak bilinen mevkiide saat 03.00 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Alparslan Selçuk idaresindeki SA 790 yabancı plakalı tır, virajı alamayarak tepelik alana çarpıp devrildi.

CAMDAN FIRLAYAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ön camdan fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çekici ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araç ile tepelik alan arasında Selçuk'un cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan inceleme sonrasında cenaze Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Virajın olduğu bölgede her yıl ölümlü ve yaralanmalı kazalar yaşandığı belirtildi.