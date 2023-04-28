Cenaze için yola çıkan otomobilin tır tarafından ezildiği kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Cenaze için yola çıkan otomobilin tır tarafından ezildiği kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

28.04.2023 08:51

Giresun'a cenazeye giden kişilerin içinde bulunduğu otomobil, tırın altında kaldı. 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Cenaze için Ordu'dan Giresun'a seyir halinde bulunan Nikolos Gelashvili idaresindeki tır, Bulancak ilçesi Fatoğlu Kavşağı'nda sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Atilla Bektaş, Hayri Çiplakçöke, Melek B., Cemile Ç. ve Firdevs A. yaralı olarak Giresun İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Atilla Bektaş, Hayri Çiplakçöke hayatını kaybetti.

Ölümlü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

O ANLAR KAMERADA

Kazanın ardından çevrede yapılan araştırmalarda olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin kavşaktan Karadeniz sahil yoluna girdiği esnada Ordu'dan Giresun istikametine seyir halinde bulunan tır ile çarpıştığı görülüyor. Bir süre tırın önünde sürüklendiği anbean görüntülere yansıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ölümlü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • dogal yaşam: Otomobil surucusude okadar hızlı giden tir şoförce hatalı. Otobanda gidiyorum inansın 150 yi gecen tir şoförleri var. Hiç denetleme yok bunları. Cellat gibi araba sürüyorlar. Normal hızda gitse o arabayi biçmezdi. Ölenler Allah rahmet etsin Cevap Yaz 31 21 Yayından Kaldır
  • dogal yaşam: Forumu beğenmeyen arkads sende tir şoförüsün galiba. Dogru ya dogru. Yürekli olun biraz hataları söylemekten kacinmayin 18 10 Yayından Kaldır
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Galatasaray, Bulancak, Giresun, Ordu, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Cenaze için yola çıkan otomobilin tır tarafından ezildiği kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cenaze için yola çıkan otomobilin tır tarafından ezildiği kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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