Cenaze için yola çıkan otomobilin tır tarafından ezildiği kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Cenaze için Ordu'dan Giresun'a seyir halinde bulunan Nikolos Gelashvili idaresindeki tır, Bulancak ilçesi Fatoğlu Kavşağı'nda sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Atilla Bektaş, Hayri Çiplakçöke, Melek B., Cemile Ç. ve Firdevs A. yaralı olarak Giresun İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Atilla Bektaş, Hayri Çiplakçöke hayatını kaybetti.

O ANLAR KAMERADA

Kazanın ardından çevrede yapılan araştırmalarda olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin kavşaktan Karadeniz sahil yoluna girdiği esnada Ordu'dan Giresun istikametine seyir halinde bulunan tır ile çarpıştığı görülüyor. Bir süre tırın önünde sürüklendiği anbean görüntülere yansıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.