Olur\'a İlk Kadın Jandarma Komutanı Atandı

Erzurum'un Olur ilçesine atanan Jandarma Teğmen Vahide Yılmaz, şimdiden halkın memnuniyeti ve ilgisiyle karşılandı.

Erzurum'un Olur ilçesi tarihinde bir ilk yaşandı. İlçe Jandarma Komutanlığı görevine ilk kez bir kadın subay atandı. Jandarma Teğmen Vahide Yılmaz, Olur İlçe Jandarma Komutanı olarak görevine başladı. Olur ilçesine atanmanın kendisi için anlamlı ve değerli olduğunu belirten Teğmen Vahide Yılmaz, "Olur ilçesine atanmaktan son derece mutluyum. Erzurum'un en sakin ilçesinde görev yapmak benim için çok güzel bir fırsat oldu" dedi.

Teğmen Vahide Yılmaz Kimdir?

1997 yılında Ankara'da doğan Vahide Yılmaz, Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2021 yılında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne katılarak subaylık eğitimini tamamladı.

Olur halkı, ilçeye ilk kez bir kadın komutan atanmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. - ERZURUM