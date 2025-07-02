Olur\'da Geleneksel Akdağ Kültür Sanat Festivali Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Erzurum'un Olur İlçesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Akdağ Kültür Sanat Festivali için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Festivalin organizasyonunu yürüten Olur Belediyesi, bu yıl önceki yıllardan çok daha kapsamlı ve coşkulu bir festival gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün, festival alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, vatandaşlara keyifli bir etkinlik ortamı sunmak için titiz bir hazırlık süreci yürütüldüğünü ifade etti.

Ergün, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Her yıl Ağustos ayının sonunda gerçekleştirdiğimiz Olur Akdağ Kültür ve Sanat Festivali'ni ilçemize yakışır şekilde organize ediyoruz. Misafirlerimizin Olur'dan mutlu bir şekilde ayrılmalarını sağlamak için festival alanında yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu yıl kamelya sayısını artırarak alanı daha işlevsel hale getirdik. Festival alanımız aynı zamanda güzel bir mesire ve piknik alanına dönüştü. Artık hemşerilerimiz doğayla iç içe, orman içinde keyifli zaman geçirebilecek"

Belediye ekiplerinin hummalı çalışmalarıyla şekillenen festival alanında, katılımcılara hem kültürel hem de sosyal anlamda zengin içerikler sunulması hedefleniyor. Ağustos ayı sonunda yapılacak olan festivalin bu yıl çok daha renkli ve katılımcı odaklı olması bekleniyor. Olur Akdağ Kültür Sanat Festivali, hem ilçeye ekonomik katkı sağlaması hem de yerel kültürün tanıtılması açısından büyük önem taşıyor. - ERZURUM