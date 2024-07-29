Ömer Çimşit Eğirdir ilçe kaymakamlığına atandı

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Resmi Gazete 'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'yle Eğirdir ilçe kaymakamlığına atanan Ömer Çimşit, görevine başladı.

2 Temmuz 2024 tarihinde Resmi Gazete 'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'yle Hakkari ili Yüksekova ilçesi Kaymakamı iken Eğirdir Kaymakamlığına atanan Ömer Çimşit, dün göreve başladı.

Eğirdir'in daha iyi yerlere gelmesi için gece gündüz demeden çalışacaklarını belirten yeni kaymakam Çimşit :

" Isparta gibi güzel bir ilde Türkiye'nin hem siyasi anlamında, hem de coğrafi anlamında çok güzel bir bölgesindeyiz. İnşallah bizler de bu güzelliklere güzellik katmaya çalışacağız. Başta Belediyemiz olmak üzere, kamu kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, köy ve mahalle muhtarlarımızla, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz ile birlikte uyumlu ve gayretli bir dönem yaşamak istiyoruz. Eğirdir'in daha iyi bir noktaya ulaşabilmesi adına sıkıntılarını, sorunlarını çözülebilmesi adına gece gündüz demeden, çalışmaya gayret edeceğiz " dedi. - ISPARTA