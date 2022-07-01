Ömründe bir kere çiçek açan 'sabır otu' Denizli'de ortaya çıktı - Son Dakika
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Ömründe bir kere çiçek açan 'sabır otu' Denizli'de ortaya çıktı

01.07.2022 11:25

Ömründe bir kere çiçek açan 'sabır otu' Denizli'de ortaya çıktı Agave bitkisi Denizli'de çiçek açtı Dünyadaki 60-100 yıllık ömründe sadece bir kez çiçek açan ve 'sabır otu' olarak da bilinen Agave bitkisi, Denizli'de bir vatandaşın bahçesinde çiçek açtı.

Ömründe bir kere çiçek açan 'sabır otu' Denizli'de ortaya çıktı

Agave bitkisi Denizli'de çiçek açtı

DENİZLİ - Dünyadaki 60-100 yıllık ömründe sadece bir kez çiçek açan ve 'sabır otu' olarak da bilinen Agave bitkisi, Denizli'de bir vatandaşın bahçesinde çiçek açtı.

Denizli'de yaşayan Mehmet Emin Kayan, evinin bahçesinde yıllardır duran ve kısa sürede büyüyen bir bitkiyi fark ederek araştırmaya başladı. Yaptığı çalışmalar neticesinde bitkinin dünya üzerinde sadece Orta ve Güney Amerika'da yaşayan ageva olduğunu öğrendi. Türkiye'de sabır otu olarak da bilinen ve 60-100 yıllık ömrü olan ageva, ömründe bir kez çiçek açıyor. Yıllardır çiçek açmadığı için kiminin yüzyıl çiçeği dediği bitki, Kayan'ın bahçesinde fark edildikten kısa süre sonra çiçek açmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle bakılan bitkinin çiçek açtıktan sonra çürüyecek olması duyanları da üzmüş durumda. Şurup olarak da kullanılan bitkinin tokluk hissi verdiği için kilo vermek isteyenler tarafından tercih edildiği ve bazı sağlık problemlerine de iyi geldiği belirtildi.

"Bazı kökleri de bahçemizde bulunuyor"

Daha önceden de bahçelerinde bulunduğunu ve köklerinin halen daha beklediğini ifade eden Emin Kayan, "Agave ağacı ilk çıktığında biz fark etmedik 7-8 tane kökü bulunuyor. Dünyada da bu koruma altında olan bir bitkidir. Bizde ikinci çıkışında fark ettik ve bunu bildirmek istedik. Kansere ve her türlü hastalığa iyi geldiği söyleniyor, şurubu yapılıyor. Bu ağacın ortalama yaşı 60 yaşındadır. Bazı kökleri de bahçemizde bulunuyor. Biz bundan 3 yıl önce onun araştırmasını yapmıştık. Tekrardan çiçek açar mı, açmaz mı, derken bahçemizi düzenlerken biraz uzadığını fark ettik. Bunu da sizlere söylemek istedik. Bu bilinsin ki burada da Ege ve Akdeniz illerinde de görülüyor. Burada da açtı bu da sonuçta bizim halkımızda bilsin sadece bu Meksika'da, Orta Amerika'da yetişen bir bitki değil Türkiyemizde de yetişiyor" dedi.

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Kaynak: İHA

Güney Amerika, Denizli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ömründe bir kere çiçek açan 'sabır otu' Denizli'de ortaya çıktı - Son Dakika

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