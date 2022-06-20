OMÜ öğrencilerinden Mezuniyet Sergisi - Son Dakika
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OMÜ öğrencilerinden Mezuniyet Sergisi

20.06.2022 19:55

- OMÜ öğrencilerinden Mezuniyet Sergisi Ondokuz Mayıs ÜniversitesiGüzel Sanatlar Fakültesiöğrencilerinin düzenlediği Mezuniyet Sergisi'nde, 4 yıllık eğitimleri sonucu mezun olacak öğrencilerin başarılı eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

- OMÜ öğrencilerinden Mezuniyet Sergisi

SAMSUN - Ondokuz Mayıs ÜniversitesiGüzel Sanatlar Fakültesiöğrencilerinin düzenlediği Mezuniyet Sergisi'nde, 4 yıllık eğitimleri sonucu mezun olacak öğrencilerin başarılı eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Görsel İletişim Tasarımı ile Grafik Bölümünden mezun olacak öğrencilerin 4 yıllık eğitim sürecinin sonucunda ürettikleri nitelikli çalışmaların ortaya koyulduğu 'Mezuniyet Sergisi' açıldı. Tüm sanatseverlerin ziyaret edebileceği serginin açılışına OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, GSF Dekanı Prof. Dr. Ali Seylan, GSF Grafik Bölüm Başkanı Ali Tomak, öğretim görevlileri, öğrenciler ve misafirler katıldı.

Düzenlenen serginin açılış programında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, sergiye verdikleri emekten dolayı öğrencileri tebrik etti. Prof. Dr. Sancak, "Siz farklı bir nesilsiniz, 100 yılda bir başlayan bir salgın ne yazık ki sizlere rast geldi. Sizler eğitiminizi hocalarınızdan yüz yüze olarak almadınız ama sizlerin en iyi şekilde yetiştiğinizi ümit ediyoruz ve bundan sonra da kendinizi en iyi şekilde geliştireceğinizi ümit etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Grafik Bölümü Arş. Gör. Mehmet Hakan Mamuş, "Öğrenciler, farklı alanlarda görmüş oldukları eğitimin karşılığını sergilediler. Çok farklı alanlarda ürünler var, ambalaj tasarımı, 3 boyutlu modellemeler, stant tasarımları, kurumsal kimlik. Aslında hepsi birbirinden farklı disiplinler olmasına rağmen öğrenciler yetkin çalışmayı ortaya koyabildiler. Aslında buradan mezun olduklarında herhangi bir iş yerine girdiklerinde yeterli işler yapabileceklerini göstermiş oldular" diye konuştu.

Sergi katılımcısı Görsel İletişim Bölümü son sınıf öğrencisi Yasemin Yorulmaz, "Mezuniyet sergisinde 4 yıl boyunca yaptığımız çalışmalardan örnekler sunuyoruz. Ben bir infografik çalışma yaptım, üzerindeki bina modellemesini de 3 boyutlu olarak yaptım yani burada iki çalışma bir arada. Tasarımda aslında manipülasyon çok revaçta, ben yaptığım tasarımlarda manipülasyonu seviyorum. Daha doğrusu ütopik çalışmaları seviyorum, mesela bir ambalaj tasarlamak çok keyifli geliyor. İnovatif, önce bir şeyi üretip sonra onu tasarlıyorsunuz. Onun dışında 3 boyutlu modellemeyi çok seviyorumi Samsun Büyükşehir Belediyesi'nintarihi binasını tasarlarken de çok detay vardı ama çok keyifliydi. Sergi 20-24 Haziran, sabahtan akşama kadar gezilebilir" dedi.

20 Haziran'da açılışı yapılan sergi, 24 Haziran'a kadar Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Rektör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel OMÜ öğrencilerinden Mezuniyet Sergisi - Son Dakika

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