OMÜ ve Kızılay'dan Kan Bağışı Protokolü - Son Dakika
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OMÜ ve Kızılay'dan Kan Bağışı Protokolü

OMÜ ve Kızılay\'dan Kan Bağışı Protokolü

OMÜ ile Türk Kızılay arasında kan bağışını teşvik eden protokol imzalandı. Eğitimler düzenlenecek.

01.10.2024 17:01
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Türk Kızılay arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalan protokol ile üniversite personellerinin ve öğrencilerinin düzenli kan bağışçısı olması hedefleniyor.

Rektörlük Senato Salonu'nda yapılan protokol töreninde imzalar; Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın ile Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban tarafından atıldı. Protokolle Türk Kızılay personelleri, iş birliği çerçevesinde kan bağışının önemi hakkında çeşitli eğitimler verecek. Ayrıca her yıl yeni eğitim-öğretim döneminin başında bilgilendirici eğitimler organize edilerek kan bağışı kampanyaları düzenlenecek.

İki kurum arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin planlandığı protokol töreni, katılımcıların hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kızılay, Sağlık, samsun, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel OMÜ ve Kızılay'dan Kan Bağışı Protokolü - Son Dakika

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