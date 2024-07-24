OMÜ ve SGK arasında emeklilere yönelik iş birliği protokolü imzalandı

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) ile Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Samsun İl Müdürlüğü arasında emekli vatandaşlara yönelik olarak düzenlenecek etkinliklerde iş birliği yapılmasını öngören protokol imzalandı.

Protokol, Rektörlük Toplantı Salonu'nda Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ile SGK Samsun İl Müdürü Ünal Kaya tarafından imzalanırken, imza töreninde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren de yer aldı. Emeklilere birtakım öncelikler tanıyan protokole göre emekli vatandaşlar için konferanslar, seminerler, çalıştaylar, kurslar, sosyal programlar, bilgilendirme toplantıları vb. ortak aktiviteler her iki kurumun iş birliği ve koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Hayata geçirilecek etkinlikler sayesinde emeklilerin yaşam kalitesini ve standartlarını artırmak, kişisel gelişimlerine devam edebilmelerini sağlamak, aktif yaşlanmalarını desteklemek ve yaşam doyumlarını üst düzeye çıkarmak amaçlanıyor.

Protokol ile OMÜ'nün taahhüt ettiği hususlar arasında "Üçüncü Yaş Üniversitesi", "Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi" ve "Sürekli Öğrenme Merkezi" programlarının olduğu bir dizi eğitsel ve sosyal imkan var. Ayrıca uzman/usta emeklilerin kendi alanlarıyla ilgili programlarda ders verebilmeleri, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunabilmelerine öncelik tanınarak gerekli kolaylığın sağlanması ve bu uygulamanın yaygınlaştırılması da OMÜ'nün sorumlulukları arasında bulunuyor. Protokol sayesinde emeklilerin üniversite sosyal tesislerinden, kamplarından, yüzme havuzlarından vb. diğer imkanlarından yararlanabilmesi adına kolaylık sağlanacak.

Emeklilere yönelik öncelikler ve etkinliklere dair bilgilendirme, SGK Samsun İl Müdürlüğünce yapılacak. Söz konusu duyuru ve açıklamalar, internet sitesi ve mobil uygulamalar başta olmak üzere ilgili iletişim kanallarından paylaşılacak. - SAMSUN