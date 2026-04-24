Öncan, "5. Zonguldak Tanıtım Günleri\'nde doğalgaz arama gemisi konsepti yer alacak"

24.04.2026 16:48  Güncelleme: 16:49
Zonguldak Dernekler Federasyonu (ZONDEF) Başkanı Ziya Öncan, İhlas Haber Ajansı (İHA) Zonguldak Muhabiri Onur Altındağ'ı ziyaret ederek, bu yıl İstanbul'da beşincisi düzenlenecek olan Zonguldak Tanıtım Günleri'ne ilişkin detayları paylaştı.

Zonguldak Valiliği himayelerinde, 14-17 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek dev organizasyon için hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirten Başkan Öncan, ilçe kaymakamlıkları ve belediyelerin koordinasyonunda açılacak stantlarla yöresel değerlerin tanıtılacağını ifade etti.

"Almanya'dan çevre illere kadar geniş çaplı katılım bekliyoruz"

Organizasyon öncesi hem yurt içi hem de yurt dışında kapsamlı görüşmeler yaptıklarını aktaran Öncan, "Almanya'ya giderek oradaki derneklerimizi ziyaret ettik ve projemizi anlattık. Zonguldak'ta da tüm ilçelerimizi bizzat ziyaret ederek bilgilendirme toplantılarımızı tamamladık. Etkinlik tarihi yaklaştıkça heyecanımız da artıyor. Başta İstanbul, Bursa, Kocaeli, Bolu ve Tekirdağ olmak üzere çevre illerdeki tüm hemşerilerimizi 14 Mayıs Perşembe günü gerçekleştireceğimiz coşkulu açılışa bekliyoruz" dedi.

Önceki yıllarda maden ocağı ve kömür treni, bu yıl doğalgaz arama gemisi

Tanıtım günlerinde her yıl farklı bir motto ile projeler ürettiklerine dikkat çeken Öncan, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"ZONDEF olarak etkinliklerimizde farkındalık oluşturmaya özen gösteriyoruz. Geçmiş yıllarda etkinlik alanına maden ocağı kurmuş ve kömür treni getirmiştik. Bu yıl ise Zonguldak açıklarından çıkarılan ve ülkemiz için büyük önem taşıyan doğalgazı simgeleyen arama gemisi konseptinde dev bir stant kurarak bu büyük keşfi tüm dünyaya anlatacağız. Bu kapsamlı ve anlamlı organizasyona tüm Zonguldaklı hemşehrilerimizi davet ediyorum." - ZONGULDAK

