Üye Girişi
Önce dua ettiler sonra kar topu oynadılar - Son Dakika

Önce dua ettiler sonra kar topu oynadılar

18.01.2022 14:11
Önce dua ettiler sonra kar topu oynadılar

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı ilçede sevinçle karşılanırken, çocukların yanı sıra bir grup yaşlı vatandaş ise kar yağışına önce dua etti, ardından da kartopu oynayarak mutluluklarını gösterdiler.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı ilçede sevinçle karşılanırken, çocukların yanı sıra bir grup yaşlı vatandaş ise kar yağışına önce dua etti, ardından da kartopu oynayarak mutluluklarını gösterdiler.

Afyonkarahisar şehir merkezi ve ilçelerde beklenen kar yağışı sabah erken saatlerde başlarken, yağışlar birlikte hava sıcaklıkları da eksi derecelere düştü. Kar yağışı Dinar ilçesinde de etkili oldu. Meteorolojinin Dinar için günler öncesi yaptığı kar yağışı uyarısı sabah erken saatlerde başladı. Aniden bastıran yoğun kar yağışı vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu. Yağış özellikle trafikteki sürücüleri olumsuz etkilerken, ilçenin ana arterleri ve işlek noktalarındaki yollarda biriken kar nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlandı. Kar yağışı sonrası kent merkezi ilçe bürünürken, yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor.

"Bu çok büyük bir nimettir"

İlçede kar yağışının sevinçle karşılayan sadece çocuklar olmadı. Yaşlı bir grup vatandaşın kar yağışını sevinçle karşıladığı görüldü. Kartopu da oynayan grup arasında bulunan Ahmet Timur kar yağışını bereket olarak değerlendirerek şöyle konuştu:

"Allah'a şükürler olsun bugünleri gösterdi bizlere. Geçen yıl kurak geçti. Bu yıl bereketli, inşallah susuzluğa ve bütün kuraklığa iyi gelir. Bu çok büyük bir nimettir. Her şey insanoğlu için bu nimetlere şükür etmek lazım"

Öte yandan geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçilerin çok zararının olduğu ifade edilirken bu yıl böyle bir kuraklık sıkıntısının olmayacağı ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR

Önce dua ettiler sonra kar topu oynadılar

YORUMLAR
500

Karahisar, Hisarcık, dua, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Önce dua ettiler sonra kar topu oynadılar - Son Dakika


Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:00
Son dakika! Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı Son dakika! Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı         
13:53
Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi         
13:43
Mahallenin kabusu oldu! Avcılar'da yeraltı kabloları alev alıp bomba gibi patladı Mahallenin kabusu oldu! Avcılar'da yeraltı kabloları alev alıp bomba gibi patladı         
13:30
İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım         
12:47
Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi         
12:30
Askerlikten sonra kimlik bilgileri kaybolan adam 35 yıldır kimliksiz yaşıyor Askerlikten sonra kimlik bilgileri kaybolan adam 35 yıldır kimliksiz yaşıyor         
12:02
Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde         
11:14
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36
AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak         
17:24

Son Dakika Haberleri
14:02 Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik
14:00 Son Dakika! TFF karar verdi, 2021-2022 sezonunda kalan haftalar "Ahmet Çalık Sezonu" olarak oynatılacak
13:54 Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar
13:52 Son dakika! Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:42 Esra Erol'da dehşete düşüren olay! Genç adam "Eşim bebeğimizi öldürüp poşete koydu" diyerek yardım istedi
13:31 Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı
13:28 HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Siz dolardaki köpüğü değil, kaymağı aldınız
13:22 Bank of America'dan Türkiye raporu: Kur Korumalı Mevduat sürdürülemez
13:09 Tuğba Ekinci, Sezen Aksu'ya kutsal kitapları referans göstererek destek verdi
13:03 Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 14:18:46. #1.11#
SON DAKİKA: Önce dua ettiler sonra kar topu oynadılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement