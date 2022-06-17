Önce karne aldılar, sonra doyasıya halay çektiler - Son Dakika
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Önce karne aldılar, sonra doyasıya halay çektiler

17.06.2022 17:01
Önce karne aldılar, sonra doyasıya halay çektiler

Önce karne aldılar, sonra doyasıya halay çektiler Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karne alan öğrenciler, doyasıya halay çekerek renkli görüntüler oluşturdu.

Önce karne aldılar, sonra doyasıya halay çektiler

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karne alan öğrenciler, doyasıya halay çekerek renkli görüntüler oluşturdu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de karne heyecanı yaşarken, ilçede eğitim öğretim gören 30 bin öğrenci karnelerini aldı. Programda kısa bir açıklama yapan Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, "Eğitim ve öğretimin 1 yılını bitirerek karne zamanına geldik. Bu süreçte büyük emekler veren öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. Tüm öğrencilerimize de karneleri hayırlı olsun inşallah hepsini güzel yerde göreceğiz" dedi.

Karne dağıtımından sonra öğrenciler doyasıya halaylar çekerek, renkli görüntüler oluşturdu.

İlçenin Yeni Mahalle İlkokulu ve Akalın Köy İlkokulunda düzenlenen karne törenine, Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Yüksekova Milli Eğitim Şube Müdürü Cumali Kaya, Yüksekova Milli Eğitim Şube Müdürü İskender Akdoğan, Yüksekova Belediyesi Başkan yardımcıları Feyzi Yıldırım, Mehmet Akif Arslan, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç katıldı..

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Önce karne aldılar, sonra doyasıya halay çektiler - Son Dakika

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