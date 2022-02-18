Onlar vatanı korumak için yandılar, biz soğuk diye anmayı erteledik - Son Dakika

Aydın'ın Köşk İlçesi'ne bağlı Karatepe Köyü'nde tam 100 yıl önce 18 Şubat 1922 günü Yunanlılar tarafından caminin içerisine doldurularak yakılan yüzlerce insanın şehadet yıl dönümünü Köşk İmam Hatip Lisesi'nden bir grup öğrenciden başka kimse hatırlamadı. Köşk Kaymakamlığı tarafından hiçbir etkinlik düzenlenmezken, 18 Şubat'ta yaşanan olayda havaların soğuk olmasından dolayı şehitlerin anma etkinliğinin bir ay sonra yapılacağı öğrenildi.

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yunan mezaliminin en ağır gerçekleştiği yerlerden biri olan Köşk Karatepe'de resmi kayıtlara göre 93 kişi resmi olamayan kayıtlara göre köydeki iki ayrı camide yaklaşık 300 kişi, yakılarak şehit edildi. Yunanlılara direndikleri ve vatanı savunan Efeler'e yardım edip karınlarını doyurdukları gerekçesi ile Sekiyurt ve Sarıahmetler Camisi'ne doldurulup yakılan masum insanların şehit edilmesinin üzerinden bugün tam 1 asır geçti. Oldukça görkemli bir anma etkinliğinin beklendiği Karatepe Şehitliği, bugün adeta içler acısı bir manzara yaşadı. Normal şartlarda binlerce kişinin gelmesi beklenen Şehitliğe sadece Köşk İmam Hatip Lisesi'nde okuyan 11 sınıf öğrencilerinden yaklaşık 30 kişilik bir öğrenci grubu geldi. Öğrenciler burada Yasin-i Şerif okuyup şehitleri anarken, bölgeye gelen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, tarihe sahip çıkıp şehitleri unutmayan öğrencilere teşekkür etti.

Köşk Kaymakamlığı'ndan kimsenin yer almaması herkesi şaşırttı. Böylesi bir önemli günün ve şehitlerin 8-9 derece olan hava soğukluğu gerekçe gösterilerek anılmaması şaşırttı. Şehitliğe gelip Yasin-i Şerif okuyan öğrenciler, hocaların anlattığı o günün tarihini dinledikten sonra şehitlik anıtında hatıra fotoğrafı çektirdiler. Şehitliğe ziyarete gelip öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, tarihe ve böylesi önemli günlere sahip çıkan gençlere teşekkür etti.

"Soğuk diye ertelenmemeli"

Böylesi önemli bir olayın ve şehitlerin hava soğukluğu gerekçe gösterilerek gününde değil başka bir günde anılması kararının değiştirilmesini isteyen Köylülerden Cavit Günel, "Burada 18 Şubat 1922 tarihinde yüzlerce kişi caminin içerisine doldurularak yakılmış. Burayı ilk olarak dedem yaptırdı. 1970 yılında burası yapılırken adeta cami toplu mezar şeklinde ve toprağı birkaç santim açtığında her taraf kemik idi. Bugün büyüklerimizin şehadete erişinin üzerinden tam 1 asır geçti. Eskiden gününde anılırdı. Geçtiğimiz yıllarda kar yağışı var diye soğuklardan dolayı ertelendi. Maalesef soğuk diye şehitlerimiz gününde anılmıyor. Bence gününde anılmalı. Yetkililerin Karatepe Şehitlerimizi olayın yıl dönümünde anılması için program yapmasını istiyoruz." dedi.

Karatepe Şehitliği'nin geçmişi

Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlılara en çok karşı gelen bölgelerden biri Köşk Karatepe Köyü idi. Karatepe Katliamı, Türk halkının direnişini kırmak için, Yunanlıların sistemli bir şekilde uyguladıkları yıldırma politikasının, en trajik örneklerinden birisiydi. Kendilerini uygar dünyanın temsilcileri olarak gören işgalci Yunan Ordusu'nun bir müfreze askeri, 18 Şubat 1922 gecesi, yerli Rumların kılavuzluğunda Karetepe Köyü'ne geldi. Amaçları Kuva-yı Milliye'ye destek olan köylüleri, çevre köylere de ibret olacak şekilde cezalandırmaktı. Yunan ihrak (yakma) birliği askerleri, köyün etrafını kuşattıktan sonra, teker teker evlere girdiler. Köylülerden bir kısmını evlerinde silahla tarayarak ve yakarak öldürüyor, büyük bir kısmını da ite-kaka camilere dolduruyorlardı. Bu arada bulabildikleri para ve kıymetli eşyaları da gasp ediyorlardı. Sarı Ahmetler, Helvacılar, Mahmutlar ve Akçalar Mahalleleri'nde oturanlar Sarı Ahmetler Camisi'nde, Sekiyurt Mahallesi'nde oturanlar da Sekiyurt Cami'sinde toplanarak resmi olmayan kayıtlara göre yüzlerce kişi yakılarak şehit edildi. - AYDIN