Tavşanlı Berberler ve Kuaförler Odası\'nda Onur Düvenli yeniden seçildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen Berberler ve Kuaförler Odası başkanlık seçimlerinde, mevcut başkan Onur Düvenli, üyelerin oy çokluğu ile tek liste halinde yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Tavşanlı Berberler ve Kuaförler Odası'nın olağan genel kurulu, Belediye Sosyal Tesislerinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genel kurula; AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Himmet Özer, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, ilçedeki meslek odalarının başkanları ile çok sayıda oda üyesi esnaf katıldı.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından Onur Düvenli ve yönetim kurulu üyeleri tebrikleri kabul etti. Yeni dönemde oda faaliyetlerinde birlik ve beraberlik anlayışıyla çalışmaların sürdürüleceği belirtilirken, seçimin Tavşanlı esnafı için hayırlı olması temennisinde bulunuldu. - KÜTAHYA