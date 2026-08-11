Onur Sefer'in Ailesi 9 Yıldır Adalet Arıyor - Son Dakika
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Onur Sefer'in Ailesi 9 Yıldır Adalet Arıyor

Onur Sefer\'in Ailesi 9 Yıldır Adalet Arıyor
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Tunceli'de 2017'de ölen Onur Sefer'in ailesi, soruşturmanın 9 yıldır sonuçlanmadığını ifade etti.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Tunceli'nin Hozat ilçesinde 2017 yılında otomobilinin içerisinde göğsünden vurulmuş halde ölü bulunan 25 yaşındaki Onur Sefer'in ailesi, soruşturma dosyasıyla ilgili bilgi almak ve dosya savcısıyla görüşmek üzere Tunceli Adliyesi'ne geldi. Ancak dosya savcısının izinli olması nedeniyle aile ile savcı arasında görüşme gerçekleşmedi.

Onur Sefer, 7 Mayıs 2017 tarihinde Hozat ilçesine bağlı Ergen Köyü mevkisinde kendisine ait otomobilin içerisinde ölü bulunmuştu. Olayın ardından Hozat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan otopsi raporunda, Sefer'in vücuduna göğsünden ve koltuk altından iki ateşli silah mermisinin isabet ettiği belirtildi.

Sefer ailesi, aradan geçen 9 yıla rağmen soruşturmanın sonuçlandırılmadığını belirterek yetkililerden cinayetin aydınlatılmasını ve sorumluların ortaya çıkarılmasını istiyor.

Onur Sefer'in ailesi, soruşturma dosyasıyla ilgili bilgi almak ve dosya savcısıyla görüşmek üzere Tunceli Adliyesi'ne geldi ancak adli tatil iznini kullanması nedeniyle savcıyla görüşemedi.

Adliye çıkışında açıklama yapan Onur Sefer'in kardeşi Metin Sefer, 9 yıldır adalet aradıklarını, dosyada bugüne kadar 4 savcı değişmesine rağmen cinayetin aydınlatılamadığını ifade etti.

"BABAM VE ANNEM PERİŞAN DURUMDA"

Dosyaya bakan savcılarla görüşemedikleri belirten Metin Sefer, "9 yıldır adalet peşinde koşuyoruz. Kardeşimiz 2017'de vurulmuş. Cinayet olduğu kesin, bir kararla bellidir. Benim babam, annem perişan bir halde. Biz 9 yıl boyunca Hozat'ın savcılarının ayağına gittik. 9 yılda 4 tane savcı değişti. Her gittiğimizde 'izindeler', yok 'savcı görevi değişikliği oldu', yok 'bu savcı yeni dosyayı aldı'. Biz her gittiğimizde babam perişan durumda, annem perişan durumda" diye konuştu.

"HER GELDİĞİMİZDE SAVCILAR YERİNDE YOK"

Savcıların sürekli izinde olduğunu belirten Sefer, "Biz adalet peşindeyiz. 9 yıldır adalet, adalet, adalet. Bu adalet ne zaman gelecek? Her geldiğimizde savcılar yerinde yok, her geldiğimizde savcılar izinde, her geldiğimizde tayini çıkmış savcılarla karşılaşıyoruz. Yani bu dosya ne zaman tamamlanacak? Bir 9 yılda biz bu Tunceli'nin yolunda annemi, babamı mı götüreceğiz? Ailem perişan halde. Biz geldik, 'nöbetçi savcı var' dediler. Geçen hafta geldiğimizde de savcımız izinden yeni gelmişti, dosyayı yeni almıştı. Yine izne gitmiş. Nasıl oluyor, hiç bitmiyor mu bu izin? 25 yaşında bir genç öldü. Gülistan Dokular öldü, Esmalar öldü, Onur Seferler öldü. Bu adalet ne zaman gelecek?

Savcılar şüphelilerin hiçbirisini gözaltına almıyor. Savcılar zamanında parmak izini arabada almamışlar. Savcılar hiçbir işlem yapmamışlar. Bu savcılar ne yapmışlar şimdiye kadar Hozat'ta? 5 tane savcı değişmiş, 5'i ne yapmış Hozat'ta? Buradan Adalet Bakanı'na sesleniyoruz, bu savcılar ne yapmış? 9 yıldır gelip gidiyoruz. 5 tane savcı değişmiş. Arabanın içinde cinayet; belli, kişi belli, yani kişiler belli, şüpheliler belli. Getirip götürüyorsunuz bu yaşlı insanları, yazık günah değil mi? Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, artık yeter. Bunları görsün bu insanlar. Bu Tunceli'deki karanlık güçler kim? Kim öldürüyor bunları? Her gün bir genci öldürüyorlar, dağın başına bırakıyorlar. Bir bayanı öldürüyorlar, suya atıyorlar."

Kaynak: ANKA

Tunceli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Onur Sefer'in Ailesi 9 Yıldır Adalet Arıyor - Son Dakika

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