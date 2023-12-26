ORAKAF\'23 Kariyer Fuarı\'na Sivas Bilim ve Teknik Üniversitesi Katıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Orta Anadolu Kariyer Fuarı'na (ORAKAF'23) katılan Sivas Bilim ve Teknik Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, "ORAKAF'23, öğrenciler ve şirketler için büyük bir fırsat. Burada öğrencilerin kariyer gelişimlerine yardımcı olacak bilgiler sunulmaktadır" dedi.

Kayseri OSB Fuar Alanı'nda düzenlenen Orta Anadolu Kariyer Fuarı'na katılan Sivas Bilim ve Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, ilk olarak üniversiteleri tarafından kurulan standı ziyaret etti. Burada ürünleri ve standı inceleyen Kul, daha sonra yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanlığı Kariyer Ofisi'nin düzenlemiş olduğu ORAKAF'23 Kariyer Fuarı'nda, gençler, öğrencilerimiz, şirketler ve üniversiteler hep birlikte adeta bir kariyer merkezi gibi çalışarak, öğrencilerin kariyer gelişimlerine yardımcı olacak bilgiler sunulmaktadır. Aynı zamanda etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Şirketler işe alım pozisyonlarından veya stajyer mühendis programlarından staj alım şartlarından öğrencilere bilgiler vererek, kariyerlerini planlamaları açısından birinci ağızdan bilgiler vermekteler. Bu öğrenciler için çok büyük bir fırsat. Ben bunu şirketler için de büyük bir fırsat olarak görüyorum. Çünkü şirketlerde nitelikli teknik elemanları, mühendisleri bünyelerine katmak istiyorlar. Bu da aslında şirketler açısından da başarılı gençlerin bir araya geldiği bir alan olmuş oldu. Özellikle Cumhurbaşkanlığı'nın gençlerin kariyerleri ile alakalı olarak böyle bir etkinliğin gerçekleştirilmesini çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Burada tam 19 üniversite paydaş olarak katılıyor. Bu 19 üniversiteden öğrenciler geldiler. Belki 100'lerce şirketle görüşme imkanı buluyorlar. Üniversitelerle görüşüyorlar. Üniversiteler stantlar açtılar. Lisansüstü eğitimler hakkında da bilgiler alabiliyorlar. Bu anlamda ORAKAF'23 canlı. Gördüğünü gibi çok kalabalık ve heyecanlı da geçiyor. Hem kariyer planı yapan gençler hem de nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için buraya katılan şirketler için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Hayırlı olmasını ve herkes için faydalı geçmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

"Biz bu pilot tesislerle de yatırımcılara, sanayicilere adeta örnek oluyoruz"

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak savunma sanayine odaklı bir üniversite olduklarını söyleyen Kul, "Burada stantlarımızda ve etkinlik alanında üniversitemizin öne çıktığı alanlarla ilgili bazı ürünlerin tanıtımları yapılmaktadır. Burada 3 boyutlu seramik ve metal yazıcılardan çıkmış ürünleri görmekteyiz. Bu altyapı hakikaten çok ciddi bir altyapı. Diğer üniversitelerde çok nadiren var. Örneği seramik yazıcı bildiğim kadarıyla 2 tane var. Birisi bizim üniversitemizde diğeri de Eskişehir'de uçak motor fabrikasında kullanılıyor. Bu seramik yazıcıyla biz hem Eskişehir'deki hem de Kayseri'deki ileri malzemeler şirketi var onlarla beraber çalışıyoruz. Onlara hem Ar-Ge çalışmasında destek veriyoruz hem de çeşitli ürünlerin üretimini biz kendimiz gerçekleştiriyoruz. Metal yazıcılarımızda da yine benzer işlemleri yapıyoruz. Özellikle küçük bir fabrika niteliğinde olan bu altyapı yatırımlarımız ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik ürünlerin üretilmesinde de öncülük etmiş oluyor. Biz bu pilot tesislerle de yatırımcılara, sanayicilere adeta örnek oluyoruz. Bu yatırımları yapmaları için alan açıyoruz. Böylece direkt üretim hattını görerek, büyük endüstriye yatırımların yapılmasını da teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ