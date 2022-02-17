Üye Girişi
Oral Çiftine çok özel konuklar - Son Dakika

Oral Çiftine çok özel konuklar

17.02.2022 09:38
Oral Çiftine çok özel konuklar

Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve eşi Yaşiye Yavaş, Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral'ın misafiri oldu.

Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve eşi Yaşiye Yavaş, Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral'ın misafiri oldu.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve Ailesi, Altınova'yı ziyaret ettiler. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral tarafından ilçede ağırlanan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve Ailesi, ilçeyi tanıma imkanı buldu.

Başkan Oral, misafirlerini ilk olarak Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesini kaleme almaya başladığı Hersek Mahallesi gezdirdi. Hersek Mahallesi'nin tarihi önemimi hakkında bilgi veren Başkan Oral, Hersekzade Ahmet Paşa Külliyesi'nin önemine değindi.

Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesini gezen misafirle, burada yetiştirilen bitkiler hakkında bilgi aldılar.

Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesini gezen misafirler, 7 katlı asansörlü Kuş Gözlem Kulesinde lagünde bulunan kuş türlerini seyrettiler. Misafir Başkan Ekrem Yavaş ve Ailesi, Türkiye'de ilk kez Altınova Belediyesi tarafından uygulamaya konan Doğa Pasaportu'nun da sahibi oldu. Ziyarette başkanlar karşılıklı olarak hediyeleştiler. - YALOVA

Oral Çiftine çok özel konuklar

YORUMLAR
500

Ekrem Yavaş, Metin Oral, Balıkesir, Yalova, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Oral Çiftine çok özel konuklar - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:38 CHP'li belediyelerin yardım paralarına devlet el koydu! İmamoğlu: Beddua aldılar
09:37 3. Dünya Savaşı kapıda: Herkes Rusya'dan bekliyordu, ilk ateşi Ukrayna açtı!
09:30 Motosikletle giderken yoldaki kıza bakan gence, babasının uyarısı sosyal medyada viral oldu
09:29 Ayhan Bilgen'in partisinde AK Parti, HDP ve ANAP'lı isimler kurucu olacak!
09:22 Dans ederken dengesini kaybeden genç kız, düştüğü yer yüzünden sokağa rezil oldu
14:41 4 aylık bebeğin kemikleri kırıldı, vücudunda sigara söndürüldü! Anne tutuklandı
09:12 Sıla'yı acımadan katletmişti! Sabıkası kabarık çıktı
09:11 Çürük meyve ekonomik meyve oldu, 5 liradan satılıyor! Sosyal medyada "çürük meyve" tepkisi
08:43 Barış Pınarı harekatını parola yaptılar ve ünlü sosyolog Nilüfer Narlı'yı böyle dolandırdılar
08:37 Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Gözler saat 14:00'a kilitlendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 09:45:43. #1.13#
SON DAKİKA: Oral Çiftine çok özel konuklar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement