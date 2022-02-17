Oral Çiftine çok özel konuklar - Son Dakika

Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve eşi Yaşiye Yavaş, Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral'ın misafiri oldu.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve Ailesi, Altınova'yı ziyaret ettiler. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eşi Yasemin Oral tarafından ilçede ağırlanan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve Ailesi, ilçeyi tanıma imkanı buldu.

Başkan Oral, misafirlerini ilk olarak Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesini kaleme almaya başladığı Hersek Mahallesi gezdirdi. Hersek Mahallesi'nin tarihi önemimi hakkında bilgi veren Başkan Oral, Hersekzade Ahmet Paşa Külliyesi'nin önemine değindi.

Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesini gezen misafirle, burada yetiştirilen bitkiler hakkında bilgi aldılar.

Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesini gezen misafirler, 7 katlı asansörlü Kuş Gözlem Kulesinde lagünde bulunan kuş türlerini seyrettiler. Misafir Başkan Ekrem Yavaş ve Ailesi, Türkiye'de ilk kez Altınova Belediyesi tarafından uygulamaya konan Doğa Pasaportu'nun da sahibi oldu. Ziyarette başkanlar karşılıklı olarak hediyeleştiler. - YALOVA