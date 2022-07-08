Oral'dan ilçe büyüklerine bayram ziyareti - Son Dakika
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Oral'dan ilçe büyüklerine bayram ziyareti

08.07.2022 16:03
Oral'dan ilçe büyüklerine bayram ziyareti

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçede yaşayan yaşlıları Kurban Bayramı öncesinde evlerinde ziyaret ediyor.

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçede yaşayan yaşlıları Kurban Bayramı öncesinde evlerinde ziyaret ediyor.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçede yaşayan yaşlıları Kurban Bayramı öncesinde evlerinde ziyaret ederek, Kurban Bayramlarını kutlayıp hayır dualarını alıyor. Başkan Oral, "Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşıyan en değerli insanlarımızdır. Yaşlılarımızın sorunlarını anlamak, onların yaşamlarını güvenli ve huzurlu bir ortamda sürdürmelerini sağlamak tüm toplumun görevidir" dedi. - YALOVA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Oral'dan ilçe büyüklerine bayram ziyareti - Son Dakika

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